Российские боксеры отказались участвовать в Олимпиаде в нейтральном статусе

Боксеры из России отказались от участия в отборочных соревнованиях к Олимпийским Играм в нейтральном статусе. Об этом сообщает генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко.
«Российские боксеры никогда не поедут на соревнования в нейтральном статусе. Мы не можем изменить своей Родине», — предает ТАСС слова Кириенко. Она добавила, что Федерация бокса никого не осуждает, но имеет четкую позицию по этому вопросу.
Олимпиада пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет для допуска к соревнованиям хочет заставить российских спортсменов осудить спецоперацию на Украине.
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