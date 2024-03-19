Российские боксеры отказались участвовать в Олимпиаде в нейтральном статусе

19 марта 2024 в 17:57 Размер текста - 17 +

Боксеры из РФ не могут изменить Родине и поехать на Олимпиаду в нейтральном статусе, заявила Кириенко Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Боксеры из России отказались от участия в отборочных соревнованиях к Олимпийским Играм в нейтральном статусе. Об этом сообщает генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко. «Российские боксеры никогда не поедут на соревнования в нейтральном статусе. Мы не можем изменить своей Родине», — предает ТАСС слова Кириенко. Она добавила, что Федерация бокса никого не осуждает, но имеет четкую позицию по этому вопросу. Олимпиада пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет для допуска к соревнованиям хочет заставить российских спортсменов осудить спецоперацию на Украине. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Боксеры из России отказались от участия в отборочных соревнованиях к Олимпийским Играм в нейтральном статусе. Об этом сообщает генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко. «Российские боксеры никогда не поедут на соревнования в нейтральном статусе. Мы не можем изменить своей Родине», — предает ТАСС слова Кириенко. Она добавила, что Федерация бокса никого не осуждает, но имеет четкую позицию по этому вопросу. Олимпиада пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет для допуска к соревнованиям хочет заставить российских спортсменов осудить спецоперацию на Украине.