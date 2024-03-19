Российские боксеры отказались участвовать в Олимпиаде в нейтральном статусе

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Турнир по боксу. Велес. Курган, бокс, боксерские перчатки, турнир по боксу
Боксеры из РФ не могут изменить Родине и поехать на Олимпиаду в нейтральном статусе, заявила Кириенко Фото:
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Боксеры из России отказались от участия в отборочных соревнованиях к Олимпийским Играм в нейтральном статусе. Об этом сообщает генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко.

«Российские боксеры никогда не поедут на соревнования в нейтральном статусе. Мы не можем изменить своей Родине», — предает ТАСС слова Кириенко. Она добавила, что Федерация бокса никого не осуждает, но имеет четкую позицию по этому вопросу.

Олимпиада пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет для допуска к соревнованиям хочет заставить российских спортсменов осудить спецоперацию на Украине.

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Боксеры из России отказались от участия в отборочных соревнованиях к Олимпийским Играм в нейтральном статусе. Об этом сообщает генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко. «Российские боксеры никогда не поедут на соревнования в нейтральном статусе. Мы не можем изменить своей Родине», — предает ТАСС слова Кириенко. Она добавила, что Федерация бокса никого не осуждает, но имеет четкую позицию по этому вопросу. Олимпиада пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет для допуска к соревнованиям хочет заставить российских спортсменов осудить спецоперацию на Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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