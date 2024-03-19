Во Франции ответили на слова Нарышкина о военных на Украине

Заявления главы российской Службы внешней разведки РФ и председателя Российского исторического общества Сергея Нарышкина о том, что Франция готовит военный контингент для отправки на Украину, «не соответствуют действительности». Об этом заявили в пресс-службе французского Минобороны.
«Данные являются массовой дезинформацией. Мы призываем к максимальной бдительности», — сообщили в аккаунте Минобороны Франции в соцсети X.
Нарышкин заявлял, что Франция готовит контингент для отправки на Украину. По его словам, французы обеспокоены увеличивающимся числом погибших на украине соотечественников.
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