Во Франции ответили на слова Нарышкина о военных на Украине

Париж счел слова Нарышкина о французских военных на Украине «дезинформацией»

19 марта 2024 в 23:45 Размер текста - 17 +

В Минобороны Франции опровергли информацию о подготовке солдат для отправки на Украину Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Заявления главы российской Службы внешней разведки РФ и председателя Российского исторического общества Сергея Нарышкина о том, что Франция готовит военный контингент для отправки на Украину, «не соответствуют действительности». Об этом заявили в пресс-службе французского Минобороны. «Данные являются массовой дезинформацией. Мы призываем к максимальной бдительности», — сообщили в аккаунте Минобороны Франции в соцсети X. Нарышкин заявлял, что Франция готовит контингент для отправки на Украину. По его словам, французы обеспокоены увеличивающимся числом погибших на украине соотечественников. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заявления главы российской Службы внешней разведки РФ и председателя Российского исторического общества Сергея Нарышкина о том, что Франция готовит военный контингент для отправки на Украину, «не соответствуют действительности». Об этом заявили в пресс-службе французского Минобороны. «Данные являются массовой дезинформацией. Мы призываем к максимальной бдительности», — сообщили в аккаунте Минобороны Франции в соцсети X. Нарышкин заявлял, что Франция готовит контингент для отправки на Украину. По его словам, французы обеспокоены увеличивающимся числом погибших на украине соотечественников.