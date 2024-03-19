19 марта 2024

Во Франции ответили на слова Нарышкина о военных на Украине

Париж счел слова Нарышкина о французских военных на Украине «дезинформацией»
© Служба новостей «URA.RU»
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Флаги иностранных государств. Челябинск, флаг, флаг франции, франция
В Минобороны Франции опровергли информацию о подготовке солдат для отправки на Украину Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Заявления главы российской Службы внешней разведки РФ и председателя Российского исторического общества Сергея Нарышкина о том, что Франция готовит военный контингент для отправки на Украину, «не соответствуют действительности». Об этом заявили в пресс-службе французского Минобороны.

«Данные являются массовой дезинформацией. Мы призываем к максимальной бдительности», — сообщили в аккаунте Минобороны Франции в соцсети X.

Нарышкин заявлял, что Франция готовит контингент для отправки на Украину. По его словам, французы обеспокоены увеличивающимся числом погибших на украине соотечественников.

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Заявления главы российской Службы внешней разведки РФ и председателя Российского исторического общества Сергея Нарышкина о том, что Франция готовит военный контингент для отправки на Украину, «не соответствуют действительности». Об этом заявили в пресс-службе французского Минобороны. «Данные являются массовой дезинформацией. Мы призываем к максимальной бдительности», — сообщили в аккаунте Минобороны Франции в соцсети X. Нарышкин заявлял, что Франция готовит контингент для отправки на Украину. По его словам, французы обеспокоены увеличивающимся числом погибших на украине соотечественников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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