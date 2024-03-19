Аналитики назвали предпочтения жителей ХМАО при покупке нового авто

Жители ХМАО при покупке авто чаще выбирают отечественные бренды

20 марта 2024 в 07:30 Размер текста - 17 +

Спрос на новые отечественные авто составил 56% Фото: Анна Майорова © URA.RU Жители ХМАО, решаясь на покупку нового автомобиля, отдают предпочтение отечественным автомобилям. Доля спроса на них, по данным аналитиков «Авито Авто», за прошедший год составляет 56%. «Самыми популярными брендами новых автомобилей на платформе „Авито Авто“ в Ханты-Мансийском автономном округе за прошедший год стали ВАЗ (LADA), Livan и Changan. Доля спроса на эти бренды от всех новых авто составила 56%, 15% и 10% соответственно», — сообщили аналитики сервиса корреспонденту URA.RU. Средняя стоимость новых автомобилей в округе составила 1 880 000 рублей. Среди популярных моделей авто аналитики назвали LADA Granta c долей спроса 25% от всех новых машин и средней стоимостью в 935 тысяч рублей. В топ-3 также вошли LADA Vesta — 13% (средняя цена 1 592 тыс. рублей) и Livan X3 Pro — 11% (1 880 тыс. рублей). Самой популярной отечественной машиной на рынке авто с пробегом в ХМАО по состоянию на сентябрь 2023 года стала Lada Priora. Доля спроса на нее составила 18,4%, а средняя цена — 310 000 рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители ХМАО, решаясь на покупку нового автомобиля, отдают предпочтение отечественным автомобилям. Доля спроса на них, по данным аналитиков «Авито Авто», за прошедший год составляет 56%. «Самыми популярными брендами новых автомобилей на платформе „Авито Авто“ в Ханты-Мансийском автономном округе за прошедший год стали ВАЗ (LADA), Livan и Changan. Доля спроса на эти бренды от всех новых авто составила 56%, 15% и 10% соответственно», — сообщили аналитики сервиса корреспонденту URA.RU. Средняя стоимость новых автомобилей в округе составила 1 880 000 рублей. Среди популярных моделей авто аналитики назвали LADA Granta c долей спроса 25% от всех новых машин и средней стоимостью в 935 тысяч рублей. В топ-3 также вошли LADA Vesta — 13% (средняя цена 1 592 тыс. рублей) и Livan X3 Pro — 11% (1 880 тыс. рублей). Самой популярной отечественной машиной на рынке авто с пробегом в ХМАО по состоянию на сентябрь 2023 года стала Lada Priora. Доля спроса на нее составила 18,4%, а средняя цена — 310 000 рублей.