Аналитики назвали предпочтения жителей ХМАО при покупке нового авто

Жители ХМАО, решаясь на покупку нового автомобиля, отдают предпочтение отечественным автомобилям. Доля спроса на них, по данным аналитиков «Авито Авто», за прошедший год составляет 56%.
«Самыми популярными брендами новых автомобилей на платформе „Авито Авто“ в Ханты-Мансийском автономном округе за прошедший год стали ВАЗ (LADA), Livan и Changan. Доля спроса на эти бренды от всех новых авто составила 56%, 15% и 10% соответственно», — сообщили аналитики сервиса корреспонденту URA.RU.
Средняя стоимость новых автомобилей в округе составила 1 880 000 рублей. Среди популярных моделей авто аналитики назвали LADA Granta c долей спроса 25% от всех новых машин и средней стоимостью в 935 тысяч рублей. В топ-3 также вошли LADA Vesta — 13% (средняя цена 1 592 тыс. рублей) и Livan X3 Pro — 11% (1 880 тыс. рублей).
Самой популярной отечественной машиной на рынке авто с пробегом в ХМАО по состоянию на сентябрь 2023 года стала Lada Priora. Доля спроса на нее составила 18,4%, а средняя цена — 310 000 рублей.
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