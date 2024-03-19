Жители Тюменской области бросились скупать отечественные автомобили

20 марта 2024 в 06:40 Размер текста - 17 +

Новая LADA Vesta обойдется тюменцам в 1,6 миллиона рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU Жители Тюменской области в начале 2024 года при покупке нового автомобиля в 50% сделок выбирают отечественные бренды. Такие данные корреспонденту URA.RU предоставили аналитики «Авито Авто». «В рейтинг самых популярных автомобильных брендов в начале 2024 года по доле спроса вошли ВАЗ (LADA) — 50%, Chery -7% и Mazda — 6,6%. Средняя стоимость нового авто составила 3 000 000 рублей», — сообщили аналитики сервиса корреспонденту URA.RU. В целом в регионе увеличился и спрос на новые автомобили. Рост интереса к ним составил 17%. В топ-3 востребованных новых автомобилей вошли модели LADA Granta, LADA Vesta и LADA Niva Legent. Доля спроса на портале на них составила 14%, 11% и 10.6% соответственно. Cредняя цена новой LADA Granta — 950 000 рублей, LADA Vesta — 1 600 000 рублей и LADA Niva Legent — 1 100 000 рублей. Эксперты «Авито Авто» ранее проанализировали динамику спроса на мототехнику в Тюмени за прошлый год. По данным платформы, в 2023 году спрос на новые мотоциклы вырос на 114%, а спрос на мотоциклы с пробегом — на 12%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Тюменской области в начале 2024 года при покупке нового автомобиля в 50% сделок выбирают отечественные бренды. Такие данные корреспонденту URA.RU предоставили аналитики «Авито Авто». «В рейтинг самых популярных автомобильных брендов в начале 2024 года по доле спроса вошли ВАЗ (LADA) — 50%, Chery -7% и Mazda — 6,6%. Средняя стоимость нового авто составила 3 000 000 рублей», — сообщили аналитики сервиса корреспонденту URA.RU. В целом в регионе увеличился и спрос на новые автомобили. Рост интереса к ним составил 17%. В топ-3 востребованных новых автомобилей вошли модели LADA Granta, LADA Vesta и LADA Niva Legent. Доля спроса на портале на них составила 14%, 11% и 10.6% соответственно. Cредняя цена новой LADA Granta — 950 000 рублей, LADA Vesta — 1 600 000 рублей и LADA Niva Legent — 1 100 000 рублей. Эксперты «Авито Авто» ранее проанализировали динамику спроса на мототехнику в Тюмени за прошлый год. По данным платформы, в 2023 году спрос на новые мотоциклы вырос на 114%, а спрос на мотоциклы с пробегом — на 12%.