Путин: избирательная кампания проходила цивилизованно

20 марта 2024 в 01:02 Размер текста - 17 +

Владимир Путин хочет, чтобы работа по развитию страны была такой же конструктивной Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Президент России Владимир Путин заявил, что избирательная кампания на выборах проходила цивилизованно. Об этом он рассказал на встрече с лидерами фракций Госдумы. «Ясно, что у каждого кандидата, за спиной каждого из них — стояли ваши партии, то есть, вы их поддерживали, было что-то, что вы считаете главным, но все-таки избирательная кампания проходила цивилизованно», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия24» во время встречи с лидерами парламентских фракций. Также он выразил желание, чтобы работа по развитию страны была такой же конструктивной. Выборы президента России прошли с 15 по 17 марта. Владимир Путин 8 декабря 2023 года объявил, что будет баллотироваться. В итоге за него проголосовали более 87% избирателей. Николай Харитонов получил 4,31%, Владислав Даванков — 3,85%, а Леонид Слуцкий — 3,2%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин заявил, что избирательная кампания на выборах проходила цивилизованно. Об этом он рассказал на встрече с лидерами фракций Госдумы. «Ясно, что у каждого кандидата, за спиной каждого из них — стояли ваши партии, то есть, вы их поддерживали, было что-то, что вы считаете главным, но все-таки избирательная кампания проходила цивилизованно», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия24» во время встречи с лидерами парламентских фракций. Также он выразил желание, чтобы работа по развитию страны была такой же конструктивной. Выборы президента России прошли с 15 по 17 марта. Владимир Путин 8 декабря 2023 года объявил, что будет баллотироваться. В итоге за него проголосовали более 87% избирателей. Николай Харитонов получил 4,31%, Владислав Даванков — 3,85%, а Леонид Слуцкий — 3,2%.