19 марта 2024

Путин: избирательная кампания проходила цивилизованно

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Президент России Владимир Путин на пресс-конференции после окончания голосования на президентских выборах 2024. Москва, путин владимир
Владимир Путин хочет, чтобы работа по развитию страны была такой же конструктивной Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Президент России Владимир Путин заявил, что избирательная кампания на выборах проходила цивилизованно. Об этом он рассказал на встрече с лидерами фракций Госдумы.

«Ясно, что у каждого кандидата, за спиной каждого из них — стояли ваши партии, то есть, вы их поддерживали, было что-то, что вы считаете главным, но все-таки избирательная кампания проходила цивилизованно», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия24» во время встречи с лидерами парламентских фракций. Также он выразил желание, чтобы работа по развитию страны была такой же конструктивной.

Выборы президента России прошли с 15 по 17 марта. Владимир Путин 8 декабря 2023 года объявил, что будет баллотироваться. В итоге за него проголосовали более 87% избирателей. Николай Харитонов получил 4,31%, Владислав Даванков — 3,85%, а Леонид Слуцкий — 3,2%.

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Президент России Владимир Путин заявил, что избирательная кампания на выборах проходила цивилизованно. Об этом он рассказал на встрече с лидерами фракций Госдумы. «Ясно, что у каждого кандидата, за спиной каждого из них — стояли ваши партии, то есть, вы их поддерживали, было что-то, что вы считаете главным, но все-таки избирательная кампания проходила цивилизованно», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия24» во время встречи с лидерами парламентских фракций. Также он выразил желание, чтобы работа по развитию страны была такой же конструктивной. Выборы президента России прошли с 15 по 17 марта. Владимир Путин 8 декабря 2023 года объявил, что будет баллотироваться. В итоге за него проголосовали более 87% избирателей. Николай Харитонов получил 4,31%, Владислав Даванков — 3,85%, а Леонид Слуцкий — 3,2%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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