Впервые в России чемпионат по шахматам в ледяной воде пройдет в Тюмени

20 марта 2024 в 07:40 Размер текста - 17 +

Во время турнира по шахматам в холодной воде будут находиться 20 человек Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Тюмени пройдут соревнования по шахматам в проруби. Как рассказала URA.RU председатель клуба моржей «АквайСпорт» Татьяна Редькина, таких состязаний в России еще проводили. «Мы специально для чемпионата по шахматам в воде подготовили место. Это прорубь, где будут размещены шахматные доски с фигурами и часами на специально установленных палках от берега до берега. С идеей к нам пришел Егор Южаков, он шахматист и морж. Также мы подали заявку в Книгу рекордов России и будем фиксировать. Такого в России еще никто не делал», — рассказала Татьяна Редькина. Соревнования пройдут 23 марта, на озере Чемпионов. Всего в проруби во время игры будут находиться 10 пар шахматистов. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени самым юным моржом стала пятилетняя девочка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени пройдут соревнования по шахматам в проруби. Как рассказала URA.RU председатель клуба моржей «АквайСпорт» Татьяна Редькина, таких состязаний в России еще проводили. «Мы специально для чемпионата по шахматам в воде подготовили место. Это прорубь, где будут размещены шахматные доски с фигурами и часами на специально установленных палках от берега до берега. С идеей к нам пришел Егор Южаков, он шахматист и морж. Также мы подали заявку в Книгу рекордов России и будем фиксировать. Такого в России еще никто не делал», — рассказала Татьяна Редькина. Соревнования пройдут 23 марта, на озере Чемпионов. Всего в проруби во время игры будут находиться 10 пар шахматистов. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени самым юным моржом стала пятилетняя девочка.