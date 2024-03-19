Впервые в России чемпионат по шахматам в ледяной воде пройдет в Тюмени

В Тюмени пройдут соревнования по шахматам в проруби. Как рассказала URA.RU председатель клуба моржей «АквайСпорт» Татьяна Редькина, таких состязаний в России еще проводили.
«Мы специально для чемпионата по шахматам в воде подготовили место. Это прорубь, где будут размещены шахматные доски с фигурами и часами на специально установленных палках от берега до берега. С идеей к нам пришел Егор Южаков, он шахматист и морж. Также мы подали заявку в Книгу рекордов России и будем фиксировать. Такого в России еще никто не делал», — рассказала Татьяна Редькина.
Соревнования пройдут 23 марта, на озере Чемпионов. Всего в проруби во время игры будут находиться 10 пар шахматистов. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени самым юным моржом стала пятилетняя девочка.
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