19 марта 2024

Впервые в России чемпионат по шахматам в ледяной воде пройдет в Тюмени

© Служба новостей «URA.RU»
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Окружной турнир по Зимнему плаванию. Сургут, закаливание, моржи, здоровый образ жизни, заплыв, прорубь, зимнее плавание, зож
Во время турнира по шахматам в холодной воде будут находиться 20 человек Фото:

В Тюмени пройдут соревнования по шахматам в проруби. Как рассказала URA.RU председатель клуба моржей «АквайСпорт» Татьяна Редькина, таких состязаний в России еще проводили.

«Мы специально для чемпионата по шахматам в воде подготовили место. Это прорубь, где будут размещены шахматные доски с фигурами и часами на специально установленных палках от берега до берега. С идеей к нам пришел Егор Южаков, он шахматист и морж. Также мы подали заявку в Книгу рекордов России и будем фиксировать. Такого в России еще никто не делал», — рассказала Татьяна Редькина.

Соревнования пройдут 23 марта, на озере Чемпионов. Всего в проруби во время игры будут находиться 10 пар шахматистов. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени самым юным моржом стала пятилетняя девочка.

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В Тюмени пройдут соревнования по шахматам в проруби. Как рассказала URA.RU председатель клуба моржей «АквайСпорт» Татьяна Редькина, таких состязаний в России еще проводили. «Мы специально для чемпионата по шахматам в воде подготовили место. Это прорубь, где будут размещены шахматные доски с фигурами и часами на специально установленных палках от берега до берега. С идеей к нам пришел Егор Южаков, он шахматист и морж. Также мы подали заявку в Книгу рекордов России и будем фиксировать. Такого в России еще никто не делал», — рассказала Татьяна Редькина. Соревнования пройдут 23 марта, на озере Чемпионов. Всего в проруби во время игры будут находиться 10 пар шахматистов. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени самым юным моржом стала пятилетняя девочка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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