19 марта 2024

Путин отметил важность безопасности России

© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин на пресс-конференции после окончания голосования на президентских выборах 2024. Москва, путин владимир
Путин отметил, что именно сейчас для РФ как никогда важна безопасность Фото:

Сейчас имеют особую важность вопросы, касающиеся обороноспособности и безопасности России. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидерами фракций Госдумы.

«Разумеется, важно всегда, а сегодня в особенности — это укрепление обороноспособности», — отметил Путин в эфире «Россия 24» во время встречи с лидерами парламентских фракций. Кроме того, он отметил особую важность в безопасности российского государства.

Владимир Путин принял решение усилить работу Федеральной службы безопасности после возросших террористических актов, диверсий. Помимо того, он отметил, что крепление обороноспособности РФ является одной из главных задач, которые придется решать в ближайшие шесть лет. Путин назвал среди задач нового президентского срока решение вопросов спецоперации.

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Сейчас имеют особую важность вопросы, касающиеся обороноспособности и безопасности России. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидерами фракций Госдумы. «Разумеется, важно всегда, а сегодня в особенности — это укрепление обороноспособности», — отметил Путин в эфире «Россия 24» во время встречи с лидерами парламентских фракций. Кроме того, он отметил особую важность в безопасности российского государства. Владимир Путин принял решение усилить работу Федеральной службы безопасности после возросших террористических актов, диверсий. Помимо того, он отметил, что крепление обороноспособности РФ является одной из главных задач, которые придется решать в ближайшие шесть лет. Путин назвал среди задач нового президентского срока решение вопросов спецоперации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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