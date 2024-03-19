Путин отметил важность безопасности России

20 марта 2024 в 01:02 Размер текста - 17 +

Путин отметил, что именно сейчас для РФ как никогда важна безопасность Фото: Владимир Андреев © URA.RU Сейчас имеют особую важность вопросы, касающиеся обороноспособности и безопасности России. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидерами фракций Госдумы. «Разумеется, важно всегда, а сегодня в особенности — это укрепление обороноспособности», — отметил Путин в эфире «Россия 24» во время встречи с лидерами парламентских фракций. Кроме того, он отметил особую важность в безопасности российского государства. Владимир Путин принял решение усилить работу Федеральной службы безопасности после возросших террористических актов, диверсий. Помимо того, он отметил, что крепление обороноспособности РФ является одной из главных задач, которые придется решать в ближайшие шесть лет. Путин назвал среди задач нового президентского срока решение вопросов спецоперации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сейчас имеют особую важность вопросы, касающиеся обороноспособности и безопасности России. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидерами фракций Госдумы. «Разумеется, важно всегда, а сегодня в особенности — это укрепление обороноспособности», — отметил Путин в эфире «Россия 24» во время встречи с лидерами парламентских фракций. Кроме того, он отметил особую важность в безопасности российского государства. Владимир Путин принял решение усилить работу Федеральной службы безопасности после возросших террористических актов, диверсий. Помимо того, он отметил, что крепление обороноспособности РФ является одной из главных задач, которые придется решать в ближайшие шесть лет. Путин назвал среди задач нового президентского срока решение вопросов спецоперации.