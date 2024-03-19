Курганская область занимает лидирующие позиции по ряду показателей

В Курганской области растут собственные доходы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Впервые за несколько десятилетий Курганская область занимает лидирующие позиции в России по ряду показателей. Среди них индекс сельхозпроизводства, динамика роста НДФЛ и налога на прибыль в бюджет, заявили в пресс-службе регионального правительства.

«Курганская область впервые за несколько десятилетий занимает лидирующие позиции в стране по ряду показателей. Среди них: первое место в РФ по индексу сельхозпроизводства в 2022 году, пятое место в РФ по индексу промышленного производства в целом и третье место по росту индекса обрабатывающих производств в 2023 году, седьмое место по динамике роста налога на прибыль в бюджет в 2023 году и другие», — указано в telegram-канале регионального правительства.

Также, согласно данным курганских властей, регион занимает первое место по динамике роста НДФЛ в бюджет, 10 место по росту собственных доходов на 1 июня 2023 года и 15 место в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в 2022 году. За пять лет в регионе построено пять школ и 19 детских садов, отремонтировано 338 объектов образования.

Глава правительства РФ Михаил Мишустин провел совещание с вице-премьерами. Он отметил, что создание благоприятных условий для жизни — это приоритет правительства и одна из главных задач, озвученных президентом России Владимиром Путиным.