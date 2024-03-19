Нелегальный сбор данных о россиянах подорожал почти в три раза

20 марта 2024 в 05:11 Размер текста - 17 +

Теневые услуги поиска информации о гражданах дорожают Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Стоимость незаконного доступа к персональным данным граждан России с начала 2024 года выросла в 2,5 раза. Об этом рассказали аналитики сервиса разведки утечек данных и мониторинга DLBI, проводившие свое исследование. «Средняя стоимость услуг по выдаче данных о гражданах, незаконно оказываемых сотрудниками телеком-компаний, банков и госструктур, выросла в 2,5 раза», — приводит данные исследования издание «Коммерсант ». Аналитики DLB указывают на повышение цены до 44,3 тыс. рублей за один сбор информации. В ходе исследования были проанализированы предложения более 80 посредников на даркнете и в Telegram, занимающихся продажей незаконно полученных данных. Наибольшее удорожание коснулось «мобильного пробива» у операторов связи «большой четверки», где цены достигли в среднем 90 тыс. рублей. Несмотря на многочисленные утечки информации и усиление мер безопасности со стороны финансовых и телекоммуникационных компаний, спрос на персональные данные остается высоким. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Стоимость незаконного доступа к персональным данным граждан России с начала 2024 года выросла в 2,5 раза. Об этом рассказали аналитики сервиса разведки утечек данных и мониторинга DLBI, проводившие свое исследование. «Средняя стоимость услуг по выдаче данных о гражданах, незаконно оказываемых сотрудниками телеком-компаний, банков и госструктур, выросла в 2,5 раза», — приводит данные исследования издание «Коммерсант». Аналитики DLB указывают на повышение цены до 44,3 тыс. рублей за один сбор информации. В ходе исследования были проанализированы предложения более 80 посредников на даркнете и в Telegram, занимающихся продажей незаконно полученных данных. Наибольшее удорожание коснулось «мобильного пробива» у операторов связи «большой четверки», где цены достигли в среднем 90 тыс. рублей. Несмотря на многочисленные утечки информации и усиление мер безопасности со стороны финансовых и телекоммуникационных компаний, спрос на персональные данные остается высоким.