19 марта 2024

Нелегальный сбор данных о россиянах подорожал почти в три раза

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд по Константину Киселёву за участие в акции 31 января. Екатеринбург, носитель информации, диск, компакт диск
Теневые услуги поиска информации о гражданах дорожают Фото:

Стоимость незаконного доступа к персональным данным граждан России с начала 2024 года выросла в 2,5 раза. Об этом рассказали аналитики сервиса разведки утечек данных и мониторинга DLBI, проводившие свое исследование.

«Средняя стоимость услуг по выдаче данных о гражданах, незаконно оказываемых сотрудниками телеком-компаний, банков и госструктур, выросла в 2,5 раза», — приводит данные исследования издание «Коммерсант». Аналитики DLB указывают на повышение цены до 44,3 тыс. рублей за один сбор информации.

В ходе исследования были проанализированы предложения более 80 посредников на даркнете и в Telegram, занимающихся продажей незаконно полученных данных. Наибольшее удорожание коснулось «мобильного пробива» у операторов связи «большой четверки», где цены достигли в среднем 90 тыс. рублей. Несмотря на многочисленные утечки информации и усиление мер безопасности со стороны финансовых и телекоммуникационных компаний, спрос на персональные данные остается высоким.

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Стоимость незаконного доступа к персональным данным граждан России с начала 2024 года выросла в 2,5 раза. Об этом рассказали аналитики сервиса разведки утечек данных и мониторинга DLBI, проводившие свое исследование. «Средняя стоимость услуг по выдаче данных о гражданах, незаконно оказываемых сотрудниками телеком-компаний, банков и госструктур, выросла в 2,5 раза», — приводит данные исследования издание «Коммерсант». Аналитики DLB указывают на повышение цены до 44,3 тыс. рублей за один сбор информации. В ходе исследования были проанализированы предложения более 80 посредников на даркнете и в Telegram, занимающихся продажей незаконно полученных данных. Наибольшее удорожание коснулось «мобильного пробива» у операторов связи «большой четверки», где цены достигли в среднем 90 тыс. рублей. Несмотря на многочисленные утечки информации и усиление мер безопасности со стороны финансовых и телекоммуникационных компаний, спрос на персональные данные остается высоким.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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