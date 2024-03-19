19 марта 2024

В ХМАО назвали топ-3 необычные вакансии

HeadHunter: необычной вакансией в ХМАО является сборщик велосипедов
© Служба новостей «URA.RU»
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АО «Тепличное». Свердловская область, поселок Садовый, оранжерея, теплица, тепличное хозяйство, велосипед, парник, сельское хозяйство, агрокомплекс, овощная культура
В Сургуте сборщик велосипедов может зарабатывать от 64 тысяч рублей Фото:

В ХМАО в этом году самыми необычными вакансиями оказались сборщик велосипедов, капитан-механик и товаровед-оценщик. Об этом URA.RU сообщили специалисты HeadHunter.

«В Сургуте компания „Спортмастер“ ищет сборщика велосипедов на зарплату от 64 тысяч рублей. На работу берут сотрудников без опыта. В Ханты-Мансийске предлагают работу для капитана-механика на мотозавозню. У соискателя должен быть опыт работы на флоте. Зарплату обещают от 102 до 133 тысяч рублей. Работнику предоставляют компенсацию расходов на проезд», — рассказали специалисты HeadHunter. По их словам, это одни из самых необычных вакансий в регионе.

Такой же вакансией является работа товароведа-оценщика в ломбарде. В Сургуте такому специалисту без опыта работы обещают платить от 50 тысяч рублей.

Специалисты HeadHunter сообщали, что в ХМАО высокую зарплату предлагают хирургам, руководителю проекта, директору завода и технологу колтюбинга. В частности, зарплата хирургов составляет от 500 тысяч рублей.

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В ХМАО в этом году самыми необычными вакансиями оказались сборщик велосипедов, капитан-механик и товаровед-оценщик. Об этом URA.RU сообщили специалисты HeadHunter. «В Сургуте компания „Спортмастер“ ищет сборщика велосипедов на зарплату от 64 тысяч рублей. На работу берут сотрудников без опыта. В Ханты-Мансийске предлагают работу для капитана-механика на мотозавозню. У соискателя должен быть опыт работы на флоте. Зарплату обещают от 102 до 133 тысяч рублей. Работнику предоставляют компенсацию расходов на проезд», — рассказали специалисты HeadHunter. По их словам, это одни из самых необычных вакансий в регионе. Такой же вакансией является работа товароведа-оценщика в ломбарде. В Сургуте такому специалисту без опыта работы обещают платить от 50 тысяч рублей. Специалисты HeadHunter сообщали, что в ХМАО высокую зарплату предлагают хирургам, руководителю проекта, директору завода и технологу колтюбинга. В частности, зарплата хирургов составляет от 500 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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