В ХМАО назвали топ-3 необычные вакансии

HeadHunter: необычной вакансией в ХМАО является сборщик велосипедов

20 марта 2024 в 05:20 Размер текста - 17 +

В Сургуте сборщик велосипедов может зарабатывать от 64 тысяч рублей Фото: Илья Московец © URA.RU В ХМАО в этом году самыми необычными вакансиями оказались сборщик велосипедов, капитан-механик и товаровед-оценщик. Об этом URA.RU сообщили специалисты HeadHunter. «В Сургуте компания „Спортмастер“ ищет сборщика велосипедов на зарплату от 64 тысяч рублей. На работу берут сотрудников без опыта. В Ханты-Мансийске предлагают работу для капитана-механика на мотозавозню. У соискателя должен быть опыт работы на флоте. Зарплату обещают от 102 до 133 тысяч рублей. Работнику предоставляют компенсацию расходов на проезд», — рассказали специалисты HeadHunter. По их словам, это одни из самых необычных вакансий в регионе. Такой же вакансией является работа товароведа-оценщика в ломбарде. В Сургуте такому специалисту без опыта работы обещают платить от 50 тысяч рублей. Специалисты HeadHunter сообщали, что в ХМАО высокую зарплату предлагают хирургам, руководителю проекта, директору завода и технологу колтюбинга. В частности, зарплата хирургов составляет от 500 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ХМАО в этом году самыми необычными вакансиями оказались сборщик велосипедов, капитан-механик и товаровед-оценщик. Об этом URA.RU сообщили специалисты HeadHunter. «В Сургуте компания „Спортмастер“ ищет сборщика велосипедов на зарплату от 64 тысяч рублей. На работу берут сотрудников без опыта. В Ханты-Мансийске предлагают работу для капитана-механика на мотозавозню. У соискателя должен быть опыт работы на флоте. Зарплату обещают от 102 до 133 тысяч рублей. Работнику предоставляют компенсацию расходов на проезд», — рассказали специалисты HeadHunter. По их словам, это одни из самых необычных вакансий в регионе. Такой же вакансией является работа товароведа-оценщика в ломбарде. В Сургуте такому специалисту без опыта работы обещают платить от 50 тысяч рублей. Специалисты HeadHunter сообщали, что в ХМАО высокую зарплату предлагают хирургам, руководителю проекта, директору завода и технологу колтюбинга. В частности, зарплата хирургов составляет от 500 тысяч рублей.