19 марта 2024

«Аэрофлот» хочет избавиться от бизнес-класса на некоторых самолетах

© Служба новостей «URA.RU»
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Авиакомпания «Россия», входящая в группу «Аэрофлот», планирует убрать бизнес-класс из девяти самолетов Superjet 100 (SSJ-100) для увеличения их пассажировместимости. Это решение отражено в инвестиционной программе компании.

«На увеличение вместимости этих бортов на 13 мест дочка Аэрофлота собирается потратить свыше 331 млн рублей», — сообщают «Известия», ссылаясь на инвестиционную программу и подтверждение источника в группе компаний.

Перекомпоновка SSJ-100 будет осуществлена путем замены 12 кресел бизнес-класса на 25 экономических, что позволит увеличить общее количество мест на борту. Работы запланированы на период с конца сентября текущего года до середины апреля 2025 года, согласно графику технического обслуживания самолетов после пикового сезона авиаперевозок.

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Авиакомпания «Россия», входящая в группу «Аэрофлот», планирует убрать бизнес-класс из девяти самолетов Superjet 100 (SSJ-100) для увеличения их пассажировместимости. Это решение отражено в инвестиционной программе компании. «На увеличение вместимости этих бортов на 13 мест дочка Аэрофлота собирается потратить свыше 331 млн рублей», — сообщают «Известия», ссылаясь на инвестиционную программу и подтверждение источника в группе компаний. Перекомпоновка SSJ-100 будет осуществлена путем замены 12 кресел бизнес-класса на 25 экономических, что позволит увеличить общее количество мест на борту. Работы запланированы на период с конца сентября текущего года до середины апреля 2025 года, согласно графику технического обслуживания самолетов после пикового сезона авиаперевозок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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