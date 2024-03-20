Стало известно о судьбе пропавших в зоне СВО россиянах

МККК: большинство пропавших в зоне СВО живы и находятся в плену

20 марта 2024 в 07:43 Размер текста - 17 +

МККК продолжает отслеживать военнопленных вплоть до их освобождения, заявил Жером Кассу Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Большинство из числа россиян, пропавших без вести в зоне СВО во время российско-украинского конфликта, предположительно, живы и находятся в плену. Об этом рассказал глава отдела обработки данных при бюро по вопросам, связанным с этим конфликтом, центрального агентства по розыску Международного комитета Красного Креста (МККК) Жером Кассу. «Подавляющее большинство пропавших без вести людей, предположительно, выжили и попали в плен», — передает слова Кассу РИА Новости. Он добавил, что более восьми тысяч семей получили информацию о своих родственниках, которые пропали в начале конфликта, и узнали, что они находятся в плену. Он также отметил, что МККК не прекращает следить за этими людьми и всегда держит их в своей системе до освобождения. Если военнопленный исчезает из виду, комитет обращается к властям с просьбой найти его. Кассу подчеркнул, что МККК никогда не закрывает дело о военнопленном, о котором нет новостей. Он также упомянул о важности сопоставления данных о военнопленных, полученных от властей или от родственников, чтобы обнаружить других пропавших из того же подразделения, если один из них находится в плену. Глава МИД РФ Сергей Лавров выражал надежду, что МККК будет защищать права российских военнопленных на Украине. Он отметил, что Комитет должен усилить свои усилия в отношении посещения и обеспечения прав этих граждан. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, в свою очередь, планировала обратиться в комитет Красного Креста с просьбой о более активной работе по обеспечению медицинской помощи пленным военнослужащим, передает РАПСИ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Большинство из числа россиян, пропавших без вести в зоне СВО во время российско-украинского конфликта, предположительно, живы и находятся в плену. Об этом рассказал глава отдела обработки данных при бюро по вопросам, связанным с этим конфликтом, центрального агентства по розыску Международного комитета Красного Креста (МККК) Жером Кассу. «Подавляющее большинство пропавших без вести людей, предположительно, выжили и попали в плен», — передает слова Кассу РИА Новости. Он добавил, что более восьми тысяч семей получили информацию о своих родственниках, которые пропали в начале конфликта, и узнали, что они находятся в плену. Он также отметил, что МККК не прекращает следить за этими людьми и всегда держит их в своей системе до освобождения. Если военнопленный исчезает из виду, комитет обращается к властям с просьбой найти его. Кассу подчеркнул, что МККК никогда не закрывает дело о военнопленном, о котором нет новостей. Он также упомянул о важности сопоставления данных о военнопленных, полученных от властей или от родственников, чтобы обнаружить других пропавших из того же подразделения, если один из них находится в плену. Глава МИД РФ Сергей Лавров выражал надежду, что МККК будет защищать права российских военнопленных на Украине. Он отметил, что Комитет должен усилить свои усилия в отношении посещения и обеспечения прав этих граждан. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, в свою очередь, планировала обратиться в комитет Красного Креста с просьбой о более активной работе по обеспечению медицинской помощи пленным военнослужащим, передает РАПСИ.