В Роскачестве предупредили об отключении смартфонов Apple и Android в РФ

20 марта 2024 в 08:16 Размер текста - 17 +

Отключение Apple в России ударит по репутации компании, заявил Сергей Кузьменко Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Техническая возможность отключения в России всех смартфонов Apple и устройств на базе Android, использующих сервисы Google, имеется. Однако такая мера может повлечь серьезные негативные последствия для репутации компаний. Об этом рассказал руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко. «Технически отключение всех смартфонов Apple и Android, которые используют сервисы Google, возможно», — передает слова Кузьменко РИА Новости. Он добавил, что при этом компаниям придется пойти на серьезные репутационные риски. Процесс будет происходить аналогично блокировке украденных устройств. В случае отключения устройств Apple, пользователи потеряют доступ к своим данным, а устройства на базе Android могут быть восстановлены со значительными затратами. Однако специалист выразил сомнения в том, что зарубежные компании пойдут на такой шаг, указывая на репутационные и юридические проблемы, с которыми они столкнутся. Кроме того, условия блокировки не указываются при покупке устройств, что осложняет их дальнейшее отключение, заключил Кузьменко. Миллиардер Игорь Рыбаков заявил, что США имеют возможность заблокировать смартфоны россиян, применяя различные меры. Он указал на техническую осуществимость блокировки операционных систем смартфонов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Техническая возможность отключения в России всех смартфонов Apple и устройств на базе Android, использующих сервисы Google, имеется. Однако такая мера может повлечь серьезные негативные последствия для репутации компаний. Об этом рассказал руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко. «Технически отключение всех смартфонов Apple и Android, которые используют сервисы Google, возможно», — передает слова Кузьменко РИА Новости. Он добавил, что при этом компаниям придется пойти на серьезные репутационные риски. Процесс будет происходить аналогично блокировке украденных устройств. В случае отключения устройств Apple, пользователи потеряют доступ к своим данным, а устройства на базе Android могут быть восстановлены со значительными затратами. Однако специалист выразил сомнения в том, что зарубежные компании пойдут на такой шаг, указывая на репутационные и юридические проблемы, с которыми они столкнутся. Кроме того, условия блокировки не указываются при покупке устройств, что осложняет их дальнейшее отключение, заключил Кузьменко. Миллиардер Игорь Рыбаков заявил, что США имеют возможность заблокировать смартфоны россиян, применяя различные меры. Он указал на техническую осуществимость блокировки операционных систем смартфонов.