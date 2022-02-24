Челябинский миллиардер заявил, что США отключит смартфоны россиян. Видео

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Миллиардер Игорь Рыбаков в родной школе № 56. Магнитогорск, рыбаков игорь, технониколь
По мнению миллиардера, взломать операционные системы смартфонов не сложно Фото:
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Миллиардер Игорь Рыбаков, уроженец Магнитогорска Челябинской области, заявил, что США может заблокировать смартфоны россиян. На своем youtube-канале Рыбаков привел список мер, которые Америка может применить к россиянам из-за признания Россией ДНР и ЛНР, а также военной операции на Украине.

«Теоретически, Америка может заблокировать работу всех смартфонов в России. Потому что нет проблем заблокировать все операционные системы», — сказал в ролике Рыбаков.

Миллиардер добавил, что Америка может оказать на Россию такое давление, что россияне перейдут на дровяное отопление и освещение свечками. По мнению Рыбакова, это может произойти потому, что большое количество различных комплектующих произведены либо в США, либо в государствах, которые полностью контролируется США.

Рыбаков известен своими громкими высказываниями в адрес рекламы ипотечного кредитования. По мнению миллиардера, ипотека является рабством. Также совладелец компании «Технониколь» призвал отменить льготы россиянам. Вместо льгот Рыбаков предложил повысить зарплату рабочим до ста тысяч рублей и выше.

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Миллиардер Игорь Рыбаков, уроженец Магнитогорска Челябинской области, заявил, что США может заблокировать смартфоны россиян. На своем youtube-канале Рыбаков привел список мер, которые Америка может применить к россиянам из-за признания Россией ДНР и ЛНР, а также военной операции на Украине. «Теоретически, Америка может заблокировать работу всех смартфонов в России. Потому что нет проблем заблокировать все операционные системы», — сказал в ролике Рыбаков. Миллиардер добавил, что Америка может оказать на Россию такое давление, что россияне перейдут на дровяное отопление и освещение свечками. По мнению Рыбакова, это может произойти потому, что большое количество различных комплектующих произведены либо в США, либо в государствах, которые полностью контролируется США. Рыбаков известен своими громкими высказываниями в адрес рекламы ипотечного кредитования. По мнению миллиардера, ипотека является рабством. Также совладелец компании «Технониколь» призвал отменить льготы россиянам. Вместо льгот Рыбаков предложил повысить зарплату рабочим до ста тысяч рублей и выше.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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