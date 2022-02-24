Челябинский миллиардер заявил, что США отключит смартфоны россиян. Видео

24 февраля 2022 в 18:00 Размер текста - 17 +

По мнению миллиардера, взломать операционные системы смартфонов не сложно Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Миллиардер Игорь Рыбаков, уроженец Магнитогорска Челябинской области, заявил, что США может заблокировать смартфоны россиян. На своем youtube-канале Рыбаков привел список мер, которые Америка может применить к россиянам из-за признания Россией ДНР и ЛНР, а также военной операции на Украине. «Теоретически, Америка может заблокировать работу всех смартфонов в России. Потому что нет проблем заблокировать все операционные системы», — сказал в ролике Рыбаков. Миллиардер добавил, что Америка может оказать на Россию такое давление, что россияне перейдут на дровяное отопление и освещение свечками. По мнению Рыбакова, это может произойти потому, что большое количество различных комплектующих произведены либо в США, либо в государствах, которые полностью контролируется США. Рыбаков известен своими громкими высказываниями в адрес рекламы ипотечного кредитования. По мнению миллиардера, ипотека является рабством. Также совладелец компании «Технониколь» призвал отменить льготы россиянам. Вместо льгот Рыбаков предложил повысить зарплату рабочим до ста тысяч рублей и выше. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Челябинск » и в viber-канале « Челябинск », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Миллиардер Игорь Рыбаков, уроженец Магнитогорска Челябинской области, заявил, что США может заблокировать смартфоны россиян. На своем youtube-канале Рыбаков привел список мер, которые Америка может применить к россиянам из-за признания Россией ДНР и ЛНР, а также военной операции на Украине. «Теоретически, Америка может заблокировать работу всех смартфонов в России. Потому что нет проблем заблокировать все операционные системы», — сказал в ролике Рыбаков. Миллиардер добавил, что Америка может оказать на Россию такое давление, что россияне перейдут на дровяное отопление и освещение свечками. По мнению Рыбакова, это может произойти потому, что большое количество различных комплектующих произведены либо в США, либо в государствах, которые полностью контролируется США. Рыбаков известен своими громкими высказываниями в адрес рекламы ипотечного кредитования. По мнению миллиардера, ипотека является рабством. Также совладелец компании «Технониколь» призвал отменить льготы россиянам. Вместо льгот Рыбаков предложил повысить зарплату рабочим до ста тысяч рублей и выше.