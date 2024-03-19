19 марта 2024

Суд избрал меру пресечения для пермского бизнесмена по делу о взятке

Пермского предпринимателя отправили в СИЗО по делу о взятке начальнику ИК-37
© Служба новостей «URA.RU»
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Выбор меры пресечения для начальника курганского отделения РЖД Домосканова Сергея. г. Курган , заключенные, арест, зал суда, подсудимый, полиция, арестант, наручники
В суде избрали меру пресечения обвиняемому Фото:

Предпринимателя из Пермского края Олега Попова отправили в СИЗО, он проходит обвиняемым по делу о покушении на дачу взятки в особо крупном размере для начальника исправительной колонии № 37. Об этом URA.RU рассказали в Свердловском районном суде.

«Попов отправлен в СИЗО на один месяц и 29 дней. Он пробудет там до17 мая», — уточнили в суде.

Бизнесмен Попов обвиняется в покушении на дачу взятки в особо крупном размере. Он является учредителем и директором компании, которая занимается торговлей древесным сырьем и лесоматериалами. У организации Попова был заключен госконтракт с ИК-37.

Попова и начальника колонии № 37 Илью Асламова задержали днем 18 марта. Асламову инкриминируют покушение на дачу взятки в крупном размере, а Попову соответственно попытку дачи это взятки. Вечером 19 марта Асламова отправили в СИЗО до конца мая.

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Предпринимателя из Пермского края Олега Попова отправили в СИЗО, он проходит обвиняемым по делу о покушении на дачу взятки в особо крупном размере для начальника исправительной колонии № 37. Об этом URA.RU рассказали в Свердловском районном суде. «Попов отправлен в СИЗО на один месяц и 29 дней. Он пробудет там до17 мая», — уточнили в суде. Бизнесмен Попов обвиняется в покушении на дачу взятки в особо крупном размере. Он является учредителем и директором компании, которая занимается торговлей древесным сырьем и лесоматериалами. У организации Попова был заключен госконтракт с ИК-37. Попова и начальника колонии № 37 Илью Асламова задержали днем 18 марта. Асламову инкриминируют покушение на дачу взятки в крупном размере, а Попову соответственно попытку дачи это взятки. Вечером 19 марта Асламова отправили в СИЗО до конца мая.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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