Суд избрал меру пресечения для пермского бизнесмена по делу о взятке

Предпринимателя из Пермского края Олега Попова отправили в СИЗО, он проходит обвиняемым по делу о покушении на дачу взятки в особо крупном размере для начальника исправительной колонии № 37. Об этом URA.RU рассказали в Свердловском районном суде.
«Попов отправлен в СИЗО на один месяц и 29 дней. Он пробудет там до17 мая», — уточнили в суде.
Бизнесмен Попов обвиняется в покушении на дачу взятки в особо крупном размере. Он является учредителем и директором компании, которая занимается торговлей древесным сырьем и лесоматериалами. У организации Попова был заключен госконтракт с ИК-37.
Попова и начальника колонии № 37 Илью Асламова задержали днем 18 марта. Асламову инкриминируют покушение на дачу взятки в крупном размере, а Попову соответственно попытку дачи это взятки. Вечером 19 марта Асламова отправили в СИЗО до конца мая.
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