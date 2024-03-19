Суд избрал меру пресечения для начальника ИК-37 в Чусовом

Начальника ИК-37 в Чусовом Илью Асламова отправили в СИЗО

19 марта 2024 в 19:09 Размер текста - 17 +

Илья Асламов водворен в СИЗО Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Начальника исправительной колонии строгого режима № 37 города Чусового (Пермский край) Илью Асламова отправили в СИЗО. Как сообщает корреспондент URA.RU из зала Свердловского райсуда Перми, где избиралась мера пресечения, Асламов будет находиться под стражей до 17 мая. «Илья Асламов заключен под стражу на срок 1 месяц 29 суток», — передает корреспондент URA.RU решение судьи Елены Кожевниковой. В своем ходатайстве следователь указал, что Асламов обвиняется в покушении на получение взятки в особо крупном размере. По информации корреспондента URA.RU, судебное заседании проходило в закрытом режиме, участие в нем принимала дочь силовика Анна Асламова. Асламова задержали днем 18 марта на рабочем месте. Оперативные мероприятия сотрудники УСБ ГУФСИН по Пермскому краю провели совместно с краевым УФСБ. Во время задержания вместе с Асламовым находился местный предприниматель Олег Попов, у которого с ИК-37 были госконтракты на реализацию пиломатериалов. Это не первый скандал в колонии, где содержатся бывшие работники судов и правоохранительных органов. В начале марта на территории учреждения произошел крупный пожар. Летом 2023 года один из осужденных обвинил заместителя Асламова по оперативной работе Андрея Шварева в вымогательстве и записал видеообращение. В прокуратуре Пермского края URA.RU сообщали, что жалобы на действия руководства колонии поступали в ведомство неоднократно. Илье Асламову предъявлено обвинение в покушении на получении взятки Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Начальника исправительной колонии строгого режима № 37 города Чусового (Пермский край) Илью Асламова отправили в СИЗО. Как сообщает корреспондент URA.RU из зала Свердловского райсуда Перми, где избиралась мера пресечения, Асламов будет находиться под стражей до 17 мая. «Илья Асламов заключен под стражу на срок 1 месяц 29 суток», — передает корреспондент URA.RU решение судьи Елены Кожевниковой. В своем ходатайстве следователь указал, что Асламов обвиняется в покушении на получение взятки в особо крупном размере. По информации корреспондента URA.RU, судебное заседании проходило в закрытом режиме, участие в нем принимала дочь силовика Анна Асламова. Асламова задержали днем 18 марта на рабочем месте. Оперативные мероприятия сотрудники УСБ ГУФСИН по Пермскому краю провели совместно с краевым УФСБ. Во время задержания вместе с Асламовым находился местный предприниматель Олег Попов, у которого с ИК-37 были госконтракты на реализацию пиломатериалов. Это не первый скандал в колонии, где содержатся бывшие работники судов и правоохранительных органов. В начале марта на территории учреждения произошел крупный пожар. Летом 2023 года один из осужденных обвинил заместителя Асламова по оперативной работе Андрея Шварева в вымогательстве и записал видеообращение. В прокуратуре Пермского края URA.RU сообщали, что жалобы на действия руководства колонии поступали в ведомство неоднократно.