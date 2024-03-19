Власти потратят сотни млн рублей на масштабный ремонт дворов в Кургане

Власти выделили более 330 миллионов рублей на ремонт 124 дворов в Кургане. На 23 территории уже определен подрядчик — компания «Трансстройурал» из Екатеринбурга. Об этом на депутатской комиссии по развитию городского хозяйства, градостроительству и земельным ресурсам рассказал исполняющий обязанности директора ДРГХ Сергей Герасименко, передает корреспондент URA.RU.
«Отторгованы 23 дворовые территории с прошлого года на 37 649 000 рублей. Аукцион выиграла компания „Трансстройурал“ из Екатеринбурга. Также в центре закупок находится 101 двор на 293 939 000 рублей. Надеемся, что 5 апреля у нас уже будут подписаны контракты», — рассказал Герасименко. Также он отметил, что в Кургане необходимо делать ремонт еще 600 дворов.
Ранее URA.RU писало, что губернатор Шумков анонсировал масштабный ремонт дворов в Кургане. В рамках проекта «100 дворов» планируют обновить территории на улицах Станционная, Кирова и Коли Мяготина. Также ремонт более 20 дворов запланирован в Шадринске.
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