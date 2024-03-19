19 марта 2024

Власти потратят сотни млн рублей на масштабный ремонт дворов в Кургане

Власти потратят более 300 миллионов рублей на ремонт 124 дворов в Кургане
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Строительная площадка Брусника по улице Коли Мяготина. Курган , бордюр, ремонт дороги, паребрик
В Кургане проведут масштабный ремонт дворов Фото:

Власти выделили более 330 миллионов рублей на ремонт 124 дворов в Кургане. На 23 территории уже определен подрядчик — компания «Трансстройурал» из Екатеринбурга. Об этом на депутатской комиссии по развитию городского хозяйства, градостроительству и земельным ресурсам рассказал исполняющий обязанности директора ДРГХ Сергей Герасименко, передает корреспондент URA.RU.

«Отторгованы 23 дворовые территории с прошлого года на 37 649 000 рублей. Аукцион выиграла компания „Трансстройурал“ из Екатеринбурга. Также в центре закупок находится 101 двор на 293 939 000 рублей. Надеемся, что 5 апреля у нас уже будут подписаны контракты», — рассказал Герасименко. Также он отметил, что в Кургане необходимо делать ремонт еще 600 дворов.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Шумков анонсировал масштабный ремонт дворов в Кургане. В рамках проекта «100 дворов» планируют обновить территории на улицах Станционная, Кирова и Коли Мяготина. Также ремонт более 20 дворов запланирован в Шадринске.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Кургана и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти выделили более 330 миллионов рублей на ремонт 124 дворов в Кургане. На 23 территории уже определен подрядчик — компания «Трансстройурал» из Екатеринбурга. Об этом на депутатской комиссии по развитию городского хозяйства, градостроительству и земельным ресурсам рассказал исполняющий обязанности директора ДРГХ Сергей Герасименко, передает корреспондент URA.RU. «Отторгованы 23 дворовые территории с прошлого года на 37 649 000 рублей. Аукцион выиграла компания „Трансстройурал“ из Екатеринбурга. Также в центре закупок находится 101 двор на 293 939 000 рублей. Надеемся, что 5 апреля у нас уже будут подписаны контракты», — рассказал Герасименко. Также он отметил, что в Кургане необходимо делать ремонт еще 600 дворов. Ранее URA.RU писало, что губернатор Шумков анонсировал масштабный ремонт дворов в Кургане. В рамках проекта «100 дворов» планируют обновить территории на улицах Станционная, Кирова и Коли Мяготина. Также ремонт более 20 дворов запланирован в Шадринске.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...