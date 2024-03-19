Депутаты поднимут вопрос о транспорте после массовых жалоб курганцев

20 марта 2024 в 11:00 Размер текста - 17 +

Качество курганского транспорта упало в рейтинге городов после транспортной реформы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане Депутаты Курганской городской думы заслушают доклад чиновников о проведенной транспортной реформе из-за массовых жалоб жителей микрорайонов на транспорт. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с заседания депутатской комиссии по развитию городского хозяйства, градостроительству и земельным ресурсам. «Депутат Иван Камшилов предложил запланировать на второй квартал 2024 года выслушать курганские власти о результатах транспортной реформы, которая началась около года назад в Кургане. Необходимость темы он объяснил массовыми жалобами курганцев на транспорт. Дума внесла предложение в план», — сообщил корреспондент с заседания. Депутат Камшилов рассказал о том, что в 2023 году Курган «упал» в рейтинге по качеству общественного транспорта с 77 на 79 строчку (рейтинг центра компетенций в области моделирования транспортных потоков и транспортного планирования Simetra). «Транспортная реформа продолжается. Жалоб очень много. В рейтинге <…> Курган на 79 месте. <…> В понедельник люди выехали в транспортное управление из нескольких микрорайонов, в том числе Черемхово, Утяка, Глинки и так далее», — сообщил Камшилов на заседании. Ранее URA.RU писало, что врио главы Кургана провела прием граждан. Темой приема стали жалобы на общественный городской транспорт. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутаты Курганской городской думы заслушают доклад чиновников о проведенной транспортной реформе из-за массовых жалоб жителей микрорайонов на транспорт. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с заседания депутатской комиссии по развитию городского хозяйства, градостроительству и земельным ресурсам. «Депутат Иван Камшилов предложил запланировать на второй квартал 2024 года выслушать курганские власти о результатах транспортной реформы, которая началась около года назад в Кургане. Необходимость темы он объяснил массовыми жалобами курганцев на транспорт. Дума внесла предложение в план», — сообщил корреспондент с заседания. Депутат Камшилов рассказал о том, что в 2023 году Курган «упал» в рейтинге по качеству общественного транспорта с 77 на 79 строчку (рейтинг центра компетенций в области моделирования транспортных потоков и транспортного планирования Simetra). «Транспортная реформа продолжается. Жалоб очень много. В рейтинге <…> Курган на 79 месте. <…> В понедельник люди выехали в транспортное управление из нескольких микрорайонов, в том числе Черемхово, Утяка, Глинки и так далее», — сообщил Камшилов на заседании. Ранее URA.RU писало, что врио главы Кургана провела прием граждан. Темой приема стали жалобы на общественный городской транспорт.