В Екатеринбурге назвали даты проведения международного фестиваля от Горенбурга

В Екатеринбурге фестиваль «Красная строка» пройдет с 23 по 25 августа

20 марта 2024 в 11:11 Размер текста - 17 +

Центр Екатеринбург вновь превратится в большую книжную ярмарку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Международный книжный фестиваль «Красная строка» — проект директора Ural Music Night Евгения Горенбурга — пройдет во второй раз в Екатеринбурге с 23 по 25 августа. Сейчас оргкомитет формирует программу и приглашает издательства и магазины для участия в мероприятии — заявку можно подать до 20 апреля. Об этом URA.RU рассказали представители фестиваля. «В Екатеринбурге много читающих людей. Будем рады видеть на „Красной строке“ как крупные и всем известные издательства, так и небольшие. Кроме того, мы планируем собрать на фестивале не менее 100 авторов и других представителей индустрии, которые проведут лекции, мастер-классы и дискуссии. Также вас ждут музыкальная и театральная программы», — заявила исполнительный директор Екатерина Пологова. В прошлом году фестиваль прошел впервые, его посетило около 45 тысяч человек. В мероприятии участвовало 130 издательств и книжных магазинов со всей России и пяти стран. На лекциях и дискуссиях выступали писатели Алексей Иванов, Яна Вагнер, Алексей Сальников, Евгения Некрасова, Денис Драгунский, а также иностранные авторы. Кроме этого, на ярмарке работало издательство «Черная сотня», руководство которого уехало на СВО — URA.RU выпускало интервью. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Международный книжный фестиваль «Красная строка» — проект директора Ural Music Night Евгения Горенбурга — пройдет во второй раз в Екатеринбурге с 23 по 25 августа. Сейчас оргкомитет формирует программу и приглашает издательства и магазины для участия в мероприятии — заявку можно подать до 20 апреля. Об этом URA.RU рассказали представители фестиваля. «В Екатеринбурге много читающих людей. Будем рады видеть на „Красной строке“ как крупные и всем известные издательства, так и небольшие. Кроме того, мы планируем собрать на фестивале не менее 100 авторов и других представителей индустрии, которые проведут лекции, мастер-классы и дискуссии. Также вас ждут музыкальная и театральная программы», — заявила исполнительный директор Екатерина Пологова. В прошлом году фестиваль прошел впервые, его посетило около 45 тысяч человек. В мероприятии участвовало 130 издательств и книжных магазинов со всей России и пяти стран. На лекциях и дискуссиях выступали писатели Алексей Иванов, Яна Вагнер, Алексей Сальников, Евгения Некрасова, Денис Драгунский, а также иностранные авторы. Кроме этого, на ярмарке работало издательство «Черная сотня», руководство которого уехало на СВО — URA.RU выпускало интервью.