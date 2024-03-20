Шеф Пентагона опасается разгрома Украины без США

Шеф Пентагона Остин: помощь Украине — вопрос чести и безопасности США
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Безопасность США под угрозой, заявил Ллойд Остин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинские войска находятся в опасности, поэтому США необходимо продолжать оказывать им помощь. Об этом заявил шеф Пентагона Ллойд Остин.

«Сегодня выживание Украины находится в опасности <…> Я ухожу отсюда сегодня с полной решимостью продолжать оказывать американскую помощь в области безопасности и поставлять боеприпасы», — сказал Остин на пресс-конференции после встречи союзников Киева на базе Рамштайн в Германии, его слова приводит агентство Reuters. Он добавил, что безопасность Штатов также под угрозой, поэтому поддержка Украины является вопросом ее выживания и суверенитета, а также вопросом чести и безопасности США.

Ранее Остин заявлял, что российская армия продолжает продвигаться в районе проведения СВО. По его словам, невозможно предсказать результат законотворческой работы Конгресса США, но в администрации американского президента Джо Байдена рассчитывают на подвижки в вопросе одобрения запроса на новую помощь Киеву, передает MK.RU.

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Украинские войска находятся в опасности, поэтому США необходимо продолжать оказывать им помощь. Об этом заявил шеф Пентагона Ллойд Остин. «Сегодня выживание Украины находится в опасности <…> Я ухожу отсюда сегодня с полной решимостью продолжать оказывать американскую помощь в области безопасности и поставлять боеприпасы», — сказал Остин на пресс-конференции после встречи союзников Киева на базе Рамштайн в Германии, его слова приводит агентство Reuters. Он добавил, что безопасность Штатов также под угрозой, поэтому поддержка Украины является вопросом ее выживания и суверенитета, а также вопросом чести и безопасности США. Ранее Остин заявлял, что российская армия продолжает продвигаться в районе проведения СВО. По его словам, невозможно предсказать результат законотворческой работы Конгресса США, но в администрации американского президента Джо Байдена рассчитывают на подвижки в вопросе одобрения запроса на новую помощь Киеву, передает MK.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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