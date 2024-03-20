Шеф Пентагона опасается разгрома Украины без США

Шеф Пентагона Остин: помощь Украине — вопрос чести и безопасности США

20 марта 2024 в 11:03 Размер текста - 17 +

Безопасность США под угрозой, заявил Ллойд Остин Фото: U.S. Air Force / Staff Sgt. Jack Sanders новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские войска находятся в опасности, поэтому США необходимо продолжать оказывать им помощь. Об этом заявил шеф Пентагона Ллойд Остин. «Сегодня выживание Украины находится в опасности <…> Я ухожу отсюда сегодня с полной решимостью продолжать оказывать американскую помощь в области безопасности и поставлять боеприпасы», — сказал Остин на пресс-конференции после встречи союзников Киева на базе Рамштайн в Германии, его слова приводит агентство Reuters. Он добавил, что безопасность Штатов также под угрозой, поэтому поддержка Украины является вопросом ее выживания и суверенитета, а также вопросом чести и безопасности США. Ранее Остин заявлял, что российская армия продолжает продвигаться в районе проведения СВО. По его словам, невозможно предсказать результат законотворческой работы Конгресса США, но в администрации американского президента Джо Байдена рассчитывают на подвижки в вопросе одобрения запроса на новую помощь Киеву, передает MK.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинские войска находятся в опасности, поэтому США необходимо продолжать оказывать им помощь. Об этом заявил шеф Пентагона Ллойд Остин. «Сегодня выживание Украины находится в опасности <…> Я ухожу отсюда сегодня с полной решимостью продолжать оказывать американскую помощь в области безопасности и поставлять боеприпасы», — сказал Остин на пресс-конференции после встречи союзников Киева на базе Рамштайн в Германии, его слова приводит агентство Reuters. Он добавил, что безопасность Штатов также под угрозой, поэтому поддержка Украины является вопросом ее выживания и суверенитета, а также вопросом чести и безопасности США. Ранее Остин заявлял, что российская армия продолжает продвигаться в районе проведения СВО. По его словам, невозможно предсказать результат законотворческой работы Конгресса США, но в администрации американского президента Джо Байдена рассчитывают на подвижки в вопросе одобрения запроса на новую помощь Киеву, передает MK.RU.