Пенсионер из ХМАО отправился добровольцем в зону СВО

20 марта 2024 в 11:13 Размер текста - 17 +

Пенсионер с позывным «Дед» спасает раненых в зоне СВО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пенсионер из Нефтеюганска подписал контракт с Министерством обороны и отправился добровольцем в зону спецоперации. Военнослужащий с позывным «Дед» служит водителем эвакуационной бригады и спасает жизни раненых бойцов, сообщает telegram-канал «Югра Солдату». «Меня определили [в эвакуационную бригаду]. Погибают там, жалко пацанов. Я все-таки срочную службу служил, два года в пограничных войсках, опыт с оружием есть. И я все-таки решил [отправиться на СВО]», — рассказывает «Дед». Поначалу югорчанина не хотели брать из-за преклонного возраста. Он несколько месяцев добивался своего и в итоге отправился на передовую. «Я им [в военкомате] говорил — мне не надо даже платить. Я бесплатно согласен, только возьмите», — сказал мужчина. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пенсионер из Нефтеюганска подписал контракт с Министерством обороны и отправился добровольцем в зону спецоперации. Военнослужащий с позывным «Дед» служит водителем эвакуационной бригады и спасает жизни раненых бойцов, сообщает telegram-канал «Югра Солдату». «Меня определили [в эвакуационную бригаду]. Погибают там, жалко пацанов. Я все-таки срочную службу служил, два года в пограничных войсках, опыт с оружием есть. И я все-таки решил [отправиться на СВО]», — рассказывает «Дед». Поначалу югорчанина не хотели брать из-за преклонного возраста. Он несколько месяцев добивался своего и в итоге отправился на передовую. «Я им [в военкомате] говорил — мне не надо даже платить. Я бесплатно согласен, только возьмите», — сказал мужчина.