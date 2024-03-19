19 марта 2024

Пенсионер из ХМАО отправился добровольцем в зону СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка мобилизованных из Советского военкомата. Челябинск , амуниция, рюкзак, снаряжение, мобилизация, пятиточечник
Пенсионер с позывным «Дед» спасает раненых в зоне СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Пенсионер из Нефтеюганска подписал контракт с Министерством обороны и отправился добровольцем в зону спецоперации. Военнослужащий с позывным «Дед» служит водителем эвакуационной бригады и спасает жизни раненых бойцов, сообщает telegram-канал «Югра Солдату».

«Меня определили [в эвакуационную бригаду]. Погибают там, жалко пацанов. Я все-таки срочную службу служил, два года в пограничных войсках, опыт с оружием есть. И я все-таки решил [отправиться на СВО]», — рассказывает «Дед».

Поначалу югорчанина не хотели брать из-за преклонного возраста. Он несколько месяцев добивался своего и в итоге отправился на передовую. «Я им [в военкомате] говорил — мне не надо даже платить. Я бесплатно согласен, только возьмите», — сказал мужчина.

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Пенсионер из Нефтеюганска подписал контракт с Министерством обороны и отправился добровольцем в зону спецоперации. Военнослужащий с позывным «Дед» служит водителем эвакуационной бригады и спасает жизни раненых бойцов, сообщает telegram-канал «Югра Солдату». «Меня определили [в эвакуационную бригаду]. Погибают там, жалко пацанов. Я все-таки срочную службу служил, два года в пограничных войсках, опыт с оружием есть. И я все-таки решил [отправиться на СВО]», — рассказывает «Дед». Поначалу югорчанина не хотели брать из-за преклонного возраста. Он несколько месяцев добивался своего и в итоге отправился на передовую. «Я им [в военкомате] говорил — мне не надо даже платить. Я бесплатно согласен, только возьмите», — сказал мужчина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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