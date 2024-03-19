В Тюмени рассказали, когда заработают дачные автобусные маршруты

Сейчас формируется техзадание для перевозчиков
новость из сюжетаОбщественный транспорт в Тюмени
В Тюмени дачные автобусные маршруты возобновят работу 27 апреля. Об этом URA.RU рассказали в городской администрации.
«В Тюмени дачные автобусные маршруты поедут с 27 апреля. Полная информация будет позже, так как идет формирование техзадания для перевозчиков», — рассказали в мэрии.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени сезон электросамокатов начнется после потепления. Транспорт появится на улицах города, когда растает снег и будет держаться плюсовая температура.
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