19 марта 2024

В Тюмени рассказали, когда заработают дачные автобусные маршруты

В Тюмени дачные автобусные маршруты возобновят работу 27 апреля
© Служба новостей «URA.RU»
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Город во время карантина по коронавирусу. Тюмень , автобусная остановка, автобус, пассажиры
Сейчас формируется техзадание для перевозчиков Фото:
новость из сюжета
Общественный транспорт в Тюмени

В Тюмени дачные автобусные маршруты возобновят работу 27 апреля. Об этом URA.RU рассказали в городской администрации.

«В Тюмени дачные автобусные маршруты поедут с 27 апреля. Полная информация будет позже, так как идет формирование техзадания для перевозчиков», — рассказали в мэрии.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени сезон электросамокатов начнется после потепления. Транспорт появится на улицах города, когда растает снег и будет держаться плюсовая температура.

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В Тюмени дачные автобусные маршруты возобновят работу 27 апреля. Об этом URA.RU рассказали в городской администрации. «В Тюмени дачные автобусные маршруты поедут с 27 апреля. Полная информация будет позже, так как идет формирование техзадания для перевозчиков», — рассказали в мэрии. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени сезон электросамокатов начнется после потепления. Транспорт появится на улицах города, когда растает снег и будет держаться плюсовая температура.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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