Тюменцам рассказали, при какой погоде в городе появятся электросамокаты

Самокаты появятся в городе, когда растает снег и будет держаться плюсовая температура
В Тюмени электрические самокаты появятся на улицах города, когда растает снег и будет держаться плюсовая температура. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса аренды самокатов Whoosh.
«Пока дата не определена. Внимательно следим за прогнозом погоды, ждем, когда растает снег и даже ночью будут плюсовые температуры», — сообщили в пресс-службе Whoosh.
В 2023 году сезон самокатов в Тюмени начался в начале апреля. Ранее URA.RU писало, что электросамокаты до конца марта появятся в Екатеринбурге и Челябинске.
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