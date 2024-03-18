Тюменцам рассказали, при какой погоде в городе появятся электросамокаты

В Тюмени сезон электросамокатов начнется после потепления

19 марта 2024 в 14:59 Размер текста - 17 +

Самокаты появятся в городе, когда растает снег и будет держаться плюсовая температура Фото: Размик Закарян © URA.RU В Тюмени электрические самокаты появятся на улицах города, когда растает снег и будет держаться плюсовая температура. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса аренды самокатов Whoosh. «Пока дата не определена. Внимательно следим за прогнозом погоды, ждем, когда растает снег и даже ночью будут плюсовые температуры», — сообщили в пресс-службе Whoosh. В 2023 году сезон самокатов в Тюмени начался в начале апреля. Ранее URA.RU писало, что электросамокаты до конца марта появятся в Екатеринбурге и Челябинске. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени электрические самокаты появятся на улицах города, когда растает снег и будет держаться плюсовая температура. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса аренды самокатов Whoosh. «Пока дата не определена. Внимательно следим за прогнозом погоды, ждем, когда растает снег и даже ночью будут плюсовые температуры», — сообщили в пресс-службе Whoosh. В 2023 году сезон самокатов в Тюмени начался в начале апреля. Ранее URA.RU писало, что электросамокаты до конца марта появятся в Екатеринбурге и Челябинске.