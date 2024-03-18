18 марта 2024

Тюменцам рассказали, при какой погоде в городе появятся электросамокаты

В Тюмени сезон электросамокатов начнется после потепления
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие сезона проката самокатов. Екатеринбург, самокат, электросамокат, Whoosh
Самокаты появятся в городе, когда растает снег и будет держаться плюсовая температура Фото:

В Тюмени электрические самокаты появятся на улицах города, когда растает снег и будет держаться плюсовая температура. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса аренды самокатов Whoosh.

«Пока дата не определена. Внимательно следим за прогнозом погоды, ждем, когда растает снег и даже ночью будут плюсовые температуры», — сообщили в пресс-службе Whoosh.

В 2023 году сезон самокатов в Тюмени начался в начале апреля. Ранее URA.RU писало, что электросамокаты до конца марта появятся в Екатеринбурге и Челябинске.

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В Тюмени электрические самокаты появятся на улицах города, когда растает снег и будет держаться плюсовая температура. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса аренды самокатов Whoosh. «Пока дата не определена. Внимательно следим за прогнозом погоды, ждем, когда растает снег и даже ночью будут плюсовые температуры», — сообщили в пресс-службе Whoosh. В 2023 году сезон самокатов в Тюмени начался в начале апреля. Ранее URA.RU писало, что электросамокаты до конца марта появятся в Екатеринбурге и Челябинске.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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