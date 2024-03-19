19 марта 2024

В ХМАО назвали самых востребованных работников у компаний

В компаниях ХМАО вырос спрос на бухгалтеров, консультантов и закупщиков
© Служба новостей «URA.RU»
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Югорские компании стали часто искать бухгалтеров, консультантов и закупщиков Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе за последний месяц вырос спрос на бухгалтеров и специалистов по закупкам. А больше всего югорские компании интересовались новыми сотрудниками в сфере инвестиций и консалтинга.

«Количество вакансий в профобласти „Стратегия, инвестиции, консалтинг“ за месяц выросло на 83%. Востребованность специалистов группы „Финансы, бухгалтерия“ увеличилась на 37%. А в сфере „Закупки“ — на 30%», — следует из данных открытой статистики сервиса Head Hunter.

Наименьшая активность среди югорских работодателей наблюдается при поиске административного персонала. За месяц число вакансий здесь увеличилось лишь на 4%. Похожая ситуация с кадрами в розничной торговле, гостинично-туристическом бизнесе, а также среди обслуживающего персонала. В этих профобластях интерес компаний к новым сотрудникам увеличился только на 5%.

Ранее URA.RU рассказывало о самых необычных вакансиях в ХМАО. Среди них тогда оказались сборщик велосипедов, капитан-механик и товаровед-оценщик.

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В Ханты-Мансийском автономном округе за последний месяц вырос спрос на бухгалтеров и специалистов по закупкам. А больше всего югорские компании интересовались новыми сотрудниками в сфере инвестиций и консалтинга. «Количество вакансий в профобласти „Стратегия, инвестиции, консалтинг“ за месяц выросло на 83%. Востребованность специалистов группы „Финансы, бухгалтерия“ увеличилась на 37%. А в сфере „Закупки“ — на 30%», — следует из данных открытой статистики сервиса Head Hunter. Наименьшая активность среди югорских работодателей наблюдается при поиске административного персонала. За месяц число вакансий здесь увеличилось лишь на 4%. Похожая ситуация с кадрами в розничной торговле, гостинично-туристическом бизнесе, а также среди обслуживающего персонала. В этих профобластях интерес компаний к новым сотрудникам увеличился только на 5%. Ранее URA.RU рассказывало о самых необычных вакансиях в ХМАО. Среди них тогда оказались сборщик велосипедов, капитан-механик и товаровед-оценщик.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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