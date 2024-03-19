В ХМАО назвали самых востребованных работников у компаний

В Ханты-Мансийском автономном округе за последний месяц вырос спрос на бухгалтеров и специалистов по закупкам. А больше всего югорские компании интересовались новыми сотрудниками в сфере инвестиций и консалтинга.
«Количество вакансий в профобласти „Стратегия, инвестиции, консалтинг“ за месяц выросло на 83%. Востребованность специалистов группы „Финансы, бухгалтерия“ увеличилась на 37%. А в сфере „Закупки“ — на 30%», — следует из данных открытой статистики сервиса Head Hunter.
Наименьшая активность среди югорских работодателей наблюдается при поиске административного персонала. За месяц число вакансий здесь увеличилось лишь на 4%. Похожая ситуация с кадрами в розничной торговле, гостинично-туристическом бизнесе, а также среди обслуживающего персонала. В этих профобластях интерес компаний к новым сотрудникам увеличился только на 5%.
Ранее URA.RU рассказывало о самых необычных вакансиях в ХМАО. Среди них тогда оказались сборщик велосипедов, капитан-механик и товаровед-оценщик.
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