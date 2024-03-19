19 марта 2024

Курганский завод отправит в Казахстан более тысячи тонн продукции

© Служба новостей «URA.RU»
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Губернатор Курганской области Вадим Шумков вручает государственные награды сотрудникам ЗАО «Курганстальмост». Курган, сварка, сварщик, сварочное производство
На курганском заводе готовят партию продукции для Казахстана Фото:

Предприятие «Курганстальмост» изготовит весной для отправки в Республику Казахстан партию металлоконструкций. Об этом сообщает группа предприятия в соцсетях.

«В течение марта и апреля Курганстальмост планирует изготовить 1,3 тыс. тонн металлоконструкций», — говорится в сообществе завода в соцсети «ВКонтакте». Они будут отправлены в Казахстан в рамках сотрудничества с местными предприятиями.

В марте «Курганстальмост» уже завершил отгрузку в Казахстан продукции для строительства моста и завода, где будут собирать автомобили. Сотрудничество идет на регулярной основе.

Ранее URA.RU сообщало, что продукцию курганского завода используют для строительства автозавода. Завод строят в городе Алма-Аты.

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Предприятие «Курганстальмост» изготовит весной для отправки в Республику Казахстан партию металлоконструкций. Об этом сообщает группа предприятия в соцсетях. «В течение марта и апреля Курганстальмост планирует изготовить 1,3 тыс. тонн металлоконструкций», — говорится в сообществе завода в соцсети «ВКонтакте». Они будут отправлены в Казахстан в рамках сотрудничества с местными предприятиями. В марте «Курганстальмост» уже завершил отгрузку в Казахстан продукции для строительства моста и завода, где будут собирать автомобили. Сотрудничество идет на регулярной основе. Ранее URA.RU сообщало, что продукцию курганского завода используют для строительства автозавода. Завод строят в городе Алма-Аты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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