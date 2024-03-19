Курганский завод отправит в Казахстан более тысячи тонн продукции

20 марта 2024 в 12:46 Размер текста - 17 +

На курганском заводе готовят партию продукции для Казахстана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Предприятие «Курганстальмост» изготовит весной для отправки в Республику Казахстан партию металлоконструкций. Об этом сообщает группа предприятия в соцсетях. «В течение марта и апреля Курганстальмост планирует изготовить 1,3 тыс. тонн металлоконструкций», — говорится в сообществе завода в соцсети «ВКонтакте». Они будут отправлены в Казахстан в рамках сотрудничества с местными предприятиями. В марте «Курганстальмост» уже завершил отгрузку в Казахстан продукции для строительства моста и завода, где будут собирать автомобили. Сотрудничество идет на регулярной основе. Ранее URA.RU сообщало, что продукцию курганского завода используют для строительства автозавода. Завод строят в городе Алма-Аты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Предприятие «Курганстальмост» изготовит весной для отправки в Республику Казахстан партию металлоконструкций. Об этом сообщает группа предприятия в соцсетях. «В течение марта и апреля Курганстальмост планирует изготовить 1,3 тыс. тонн металлоконструкций», — говорится в сообществе завода в соцсети «ВКонтакте». Они будут отправлены в Казахстан в рамках сотрудничества с местными предприятиями. В марте «Курганстальмост» уже завершил отгрузку в Казахстан продукции для строительства моста и завода, где будут собирать автомобили. Сотрудничество идет на регулярной основе. Ранее URA.RU сообщало, что продукцию курганского завода используют для строительства автозавода. Завод строят в городе Алма-Аты.