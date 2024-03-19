19 марта 2024

После разговора у губернатора доклад свердловского омбудсмена зарубили в заксо

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание заксобрания Свердловской области. Екатеринбург, мерзлякова татьяна
В прошлые годы отчеты Татьяны Мерзляковой депутаты на доработки не отравляли Фото:

Депутаты свердловского заксобрания впервые в истории отказались выносить годовой отчет омбудсмена Татьяны Мерзляковой в повестку ближайшего заседания. Поводом стали многочисленные стилистические и орфографические ошибки, рассказал URA.RU зампред комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности, на котором слушали доклад, Владимир Смирнов. Произошло все это после разговора у губернатора Евгения Куйвашева.

По словам источника агентства, 17 марта сразу после выборов президента он, подводя итоги кампании, в узком кругу обозначил, что ему «нужны и Мерзлякова, и [председатель заксо Людмила] Бабушкина». И призвал их в прощеное воскресенье забыть обиды и конструктивно взаимодействовать. Как утверждает осведомленный собеседник, около года назад между уважаемыми женщинами возникла некая «неприятная ситуация». Председатель парламента о ней якобы решила не распространяться, а ее подруга предпочла транслировать по кабинетам свою версию — возможно, несовпадающую с реальным положением дел. Бабушкина этого не поняла и всякую коммуникацию прекратила. На совместных мероприятиях она и Мерзлякова старались держаться поодаль, совместных фото избегали.

Свидетели разговора губернатора со статусными женщинами утверждают разное. Одни говорят, что Бабушкина с третьей просьбы губернатора пошла на уступку, а другие — что председатель примиряться вот так публично якобы отказалась.

Доклад Мерзляковой в комитете рассматривали 19 марта. «Отчет не приняли из-за большого количества стилистических, сущностных и редакционных ошибок. Причем в прошлом году они тоже были, но тогда решили пропустить, а в этом нет, потому что появляется какая-то системность. Против проголосовали все пять из пяти членов комитета. На исправление недочетов дали чуть меньше месяца», — рассказал депутат Смирнов.

Среди ошибок, которые заметили — неправильная должность областного министра строительства, наименование поселков деревнями, неправильные реквизиты федеральных законов, добавляет уже другой собеседник. Не понравилась и вольность в оценке омбудсменом молодежи. «Якобы она инфантильная, проводит все время в соцсетях, хотя молодежной политике у нас уделяется много внимания», — не согласились с оценкой депутаты.

Людмила Бабушкина в беседе с корреспондентом URA.RU заявила, что отказ депутатов принимать доклад и ее взаимоотношения с Татьяной Мерзлякова — несвязанные вещи. «Мы и министров критикуем, если есть основания», — отметила она. И добавила, что никакого противостояния с омбудсменом у нее нет. Татьяна Мерзлякова на звонок корреспондента не ответила.

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Депутаты свердловского заксобрания впервые в истории отказались выносить годовой отчет омбудсмена Татьяны Мерзляковой в повестку ближайшего заседания. Поводом стали многочисленные стилистические и орфографические ошибки, рассказал URA.RU зампред комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности, на котором слушали доклад, Владимир Смирнов. Произошло все это после разговора у губернатора Евгения Куйвашева. По словам источника агентства, 17 марта сразу после выборов президента он, подводя итоги кампании, в узком кругу обозначил, что ему «нужны и Мерзлякова, и [председатель заксо Людмила] Бабушкина». И призвал их в прощеное воскресенье забыть обиды и конструктивно взаимодействовать. Как утверждает осведомленный собеседник, около года назад между уважаемыми женщинами возникла некая «неприятная ситуация». Председатель парламента о ней якобы решила не распространяться, а ее подруга предпочла транслировать по кабинетам свою версию — возможно, несовпадающую с реальным положением дел. Бабушкина этого не поняла и всякую коммуникацию прекратила. На совместных мероприятиях она и Мерзлякова старались держаться поодаль, совместных фото избегали. Свидетели разговора губернатора со статусными женщинами утверждают разное. Одни говорят, что Бабушкина с третьей просьбы губернатора пошла на уступку, а другие — что председатель примиряться вот так публично якобы отказалась. Доклад Мерзляковой в комитете рассматривали 19 марта. «Отчет не приняли из-за большого количества стилистических, сущностных и редакционных ошибок. Причем в прошлом году они тоже были, но тогда решили пропустить, а в этом нет, потому что появляется какая-то системность. Против проголосовали все пять из пяти членов комитета. На исправление недочетов дали чуть меньше месяца», — рассказал депутат Смирнов. Среди ошибок, которые заметили — неправильная должность областного министра строительства, наименование поселков деревнями, неправильные реквизиты федеральных законов, добавляет уже другой собеседник. Не понравилась и вольность в оценке омбудсменом молодежи. «Якобы она инфантильная, проводит все время в соцсетях, хотя молодежной политике у нас уделяется много внимания», — не согласились с оценкой депутаты. Людмила Бабушкина в беседе с корреспондентом URA.RU заявила, что отказ депутатов принимать доклад и ее взаимоотношения с Татьяной Мерзлякова — несвязанные вещи. «Мы и министров критикуем, если есть основания», — отметила она. И добавила, что никакого противостояния с омбудсменом у нее нет. Татьяна Мерзлякова на звонок корреспондента не ответила.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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