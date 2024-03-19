Тюменскую область заполонили мигранты

В 2023 году в Тюменской области стало в два раза больше мигрантов

20 марта 2024 в 13:40 Размер текста - 17 +

В Тюменской области стало в два раза больше мигрантов (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Тюменской области стало больше мигрантов. Согласно отчетам полиции, в 2023 году число иностранцев выросло почти в два раза (с 116 тысяч до 217 тысяч человек). Ситуация спровоцировала рост преступности, указали в МВД. «Определенное влияние на состояние криминальной обстановки оказали миграционные процессы, происходящие в области. Рост миграционных потоков привел к увеличению числа преступлений, совершенных иностранными гражданами на 11,7%. Из них 51,5% составляют преступления по линии незаконного оборота наркотиков, 14,1% — кражи», — сказано в отчете о деятельности полиции по итогам 2023 года, который попал в распоряжение URA.RU. Ранее в Тюменской области открылся штаб «Северного человека». Сторонники организации заявили о том, что планируют помогать сотрудникам УМВД в борьбе с преступниками из числа мигрантов. Планируются совместные рейды на нелегалов и «закладчиков». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюменской области стало больше мигрантов. Согласно отчетам полиции, в 2023 году число иностранцев выросло почти в два раза (с 116 тысяч до 217 тысяч человек). Ситуация спровоцировала рост преступности, указали в МВД. «Определенное влияние на состояние криминальной обстановки оказали миграционные процессы, происходящие в области. Рост миграционных потоков привел к увеличению числа преступлений, совершенных иностранными гражданами на 11,7%. Из них 51,5% составляют преступления по линии незаконного оборота наркотиков, 14,1% — кражи», — сказано в отчете о деятельности полиции по итогам 2023 года, который попал в распоряжение URA.RU. Ранее в Тюменской области открылся штаб «Северного человека». Сторонники организации заявили о том, что планируют помогать сотрудникам УМВД в борьбе с преступниками из числа мигрантов. Планируются совместные рейды на нелегалов и «закладчиков».