19 марта 2024

Тюменскую область заполонили мигранты

В 2023 году в Тюменской области стало в два раза больше мигрантов
© Служба новостей «URA.RU»
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Мигранты УФМС Советская 128 Курган, мигранты, уфмс, гастарбайтеры
В Тюменской области стало в два раза больше мигрантов (архивное фото) Фото:

В Тюменской области стало больше мигрантов. Согласно отчетам полиции, в 2023 году число иностранцев выросло почти в два раза (с 116 тысяч до 217 тысяч человек). Ситуация спровоцировала рост преступности, указали в МВД.

«Определенное влияние на состояние криминальной обстановки оказали миграционные процессы, происходящие в области. Рост миграционных потоков привел к увеличению числа преступлений, совершенных иностранными гражданами на 11,7%. Из них 51,5% составляют преступления по линии незаконного оборота наркотиков, 14,1% — кражи», — сказано в отчете о деятельности полиции по итогам 2023 года, который попал в распоряжение URA.RU.

Ранее в Тюменской области открылся штаб «Северного человека». Сторонники организации заявили о том, что планируют помогать сотрудникам УМВД в борьбе с преступниками из числа мигрантов. Планируются совместные рейды на нелегалов и «закладчиков».

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В Тюменской области стало больше мигрантов. Согласно отчетам полиции, в 2023 году число иностранцев выросло почти в два раза (с 116 тысяч до 217 тысяч человек). Ситуация спровоцировала рост преступности, указали в МВД. «Определенное влияние на состояние криминальной обстановки оказали миграционные процессы, происходящие в области. Рост миграционных потоков привел к увеличению числа преступлений, совершенных иностранными гражданами на 11,7%. Из них 51,5% составляют преступления по линии незаконного оборота наркотиков, 14,1% — кражи», — сказано в отчете о деятельности полиции по итогам 2023 года, который попал в распоряжение URA.RU. Ранее в Тюменской области открылся штаб «Северного человека». Сторонники организации заявили о том, что планируют помогать сотрудникам УМВД в борьбе с преступниками из числа мигрантов. Планируются совместные рейды на нелегалов и «закладчиков».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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