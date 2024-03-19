Бизнес Тюмени заинтересовался культурой Вьетнама

Тюменские бизнесмены изучают культуру Вьетнама перед выходом на рынки страны

20 марта 2024 в 13:11 Размер текста - 17 +

Вьетнам может заинтересовать Тюмень своим туристическим потенциалом Фото: Алексей Вахрушев © URA.RU Тюменские предприниматели начали изучать особенности культуры, рынков и маркетплейсов Вьетнама, готовясь выйти в эту страну с экспортными предложениями. Об этом рассказал URA.RU собственный источник в бизнес-сообществе региона. «Пока у нас с этой страной связи нет, но нам бы очень хотелось. Мы в любом случае расширяем свое влияние на рынки Азии и Востока. А Вьетнам интересен низкой конкуренцией и быстрым развитием экономики, так что нам там наверняка найдется место», — пояснил собеседник URA.RU на правах анонимности. Интерес тюменского бизнеса к Вьетнаму подтвердили URA.RU в торгово-промышленной палате региона. «Взаимоотношений с рынками Вьетнама пока нет у Тюменской области, в ближайшее время пройдет экономическая игра, которая станет первым знакомством», — сообщила агентству вице-президент региональной ТПП Екатерина Ульянцева. Рынки Вьетнама могут быть заинтересованы в поставках сельскохозяйственной продукции, агропромышленных и водоочистных технологий. В свою очередь, азиатское государство может стать постоянным поставщиком кофе и текстильных товаров и надежным туристическим партнером. Ранее URA.RU рассказало о других интересах тюменского бизнеса в странах Азии и Востока. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тюменские предприниматели начали изучать особенности культуры, рынков и маркетплейсов Вьетнама, готовясь выйти в эту страну с экспортными предложениями. Об этом рассказал URA.RU собственный источник в бизнес-сообществе региона. «Пока у нас с этой страной связи нет, но нам бы очень хотелось. Мы в любом случае расширяем свое влияние на рынки Азии и Востока. А Вьетнам интересен низкой конкуренцией и быстрым развитием экономики, так что нам там наверняка найдется место», — пояснил собеседник URA.RU на правах анонимности. Интерес тюменского бизнеса к Вьетнаму подтвердили URA.RU в торгово-промышленной палате региона. «Взаимоотношений с рынками Вьетнама пока нет у Тюменской области, в ближайшее время пройдет экономическая игра, которая станет первым знакомством», — сообщила агентству вице-президент региональной ТПП Екатерина Ульянцева. Рынки Вьетнама могут быть заинтересованы в поставках сельскохозяйственной продукции, агропромышленных и водоочистных технологий. В свою очередь, азиатское государство может стать постоянным поставщиком кофе и текстильных товаров и надежным туристическим партнером. Ранее URA.RU рассказало о других интересах тюменского бизнеса в странах Азии и Востока.