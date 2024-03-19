19 марта 2024

Бизнес Тюмени заинтересовался культурой Вьетнама

Тюменские бизнесмены изучают культуру Вьетнама перед выходом на рынки страны
© Служба новостей «URA.RU»
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Вьетнам может заинтересовать Тюмень своим туристическим потенциалом Фото:

Тюменские предприниматели начали изучать особенности культуры, рынков и маркетплейсов Вьетнама, готовясь выйти в эту страну с экспортными предложениями. Об этом рассказал URA.RU собственный источник в бизнес-сообществе региона.

«Пока у нас с этой страной связи нет, но нам бы очень хотелось. Мы в любом случае расширяем свое влияние на рынки Азии и Востока. А Вьетнам интересен низкой конкуренцией и быстрым развитием экономики, так что нам там наверняка найдется место», — пояснил собеседник URA.RU на правах анонимности.

Интерес тюменского бизнеса к Вьетнаму подтвердили URA.RU в торгово-промышленной палате региона. «Взаимоотношений с рынками Вьетнама пока нет у Тюменской области, в ближайшее время пройдет экономическая игра, которая станет первым знакомством», — сообщила агентству вице-президент региональной ТПП Екатерина Ульянцева.

Рынки Вьетнама могут быть заинтересованы в поставках сельскохозяйственной продукции, агропромышленных и водоочистных технологий. В свою очередь, азиатское государство может стать постоянным поставщиком кофе и текстильных товаров и надежным туристическим партнером. Ранее URA.RU рассказало о других интересах тюменского бизнеса в странах Азии и Востока.

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Тюменские предприниматели начали изучать особенности культуры, рынков и маркетплейсов Вьетнама, готовясь выйти в эту страну с экспортными предложениями. Об этом рассказал URA.RU собственный источник в бизнес-сообществе региона. «Пока у нас с этой страной связи нет, но нам бы очень хотелось. Мы в любом случае расширяем свое влияние на рынки Азии и Востока. А Вьетнам интересен низкой конкуренцией и быстрым развитием экономики, так что нам там наверняка найдется место», — пояснил собеседник URA.RU на правах анонимности. Интерес тюменского бизнеса к Вьетнаму подтвердили URA.RU в торгово-промышленной палате региона. «Взаимоотношений с рынками Вьетнама пока нет у Тюменской области, в ближайшее время пройдет экономическая игра, которая станет первым знакомством», — сообщила агентству вице-президент региональной ТПП Екатерина Ульянцева. Рынки Вьетнама могут быть заинтересованы в поставках сельскохозяйственной продукции, агропромышленных и водоочистных технологий. В свою очередь, азиатское государство может стать постоянным поставщиком кофе и текстильных товаров и надежным туристическим партнером. Ранее URA.RU рассказало о других интересах тюменского бизнеса в странах Азии и Востока.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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