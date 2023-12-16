Челябинский губернатор Текслер вошел в состав Генсовета «Единой России»

Челябинский губернатор Алексей Текслер и депутат заксобрания региона, руководитель регионального исполкома «Единой России» Денис Моисеев вошли в обновленный состав Генсовета «Единой России». Это решение озвучено на съезде ЕР 17 декабря в Москве.
«Съезд ЕР провел ротацию Генсовета партии. В состав вошли секретарь Челябинского регионального отделения партии, губернатор Челябинской области Алексей Текслер и руководитель регионального исполнительного комитета Челябинского регионального отделения партии Денис Моисеев», — говорится в сообщении на официальном сайте ЕР.
В прежнем составе Генсовета ЕР Челябинскую область представлял секретарь первичного отделения партии №56, спикер собрания депутатов Саткинского района Николай Бурматов. В новый состав он не вошел.
Моисеев был делегирован на съезд как руководитель регионального исполкома ЕР. С 11 декабря он перешел в ЗСО на штатную должность депутата. 22 декабря Моисеева должны выбрать первым вице-спикером заксобрания Челябинской области. Эту работу он будет совмещать с командировкой в Херсонскую область, где находится с октября 2022 года.
Пленарное заседание съезда проходило на площадке выставки «Россия» на ВДНХ. На заседании было принято решение поддержать кандидатуру Владимира Путина на выборах президента РФ в марте 2024 года.
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