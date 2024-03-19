Из Тюмени в Нижний Новгород запустят прямые авиарейсы

20 марта 2024 в 14:31 Размер текста - 17 +

Самолеты из Тюмени в Нижний Новгород будут летать раз в неделю Фото: Денис Моргунов © URA.RU С 3 апреля компания Red Wings начнет выполнять прямые авиарейсы между Тюменью и Нижним Новгородом. Об этом сообщает официальный сайт нижегородского аэропорта имени В.П. Чкалова. «С 3 апреля авиакомпания Red Wings приступает к выполнению рейсов в Тюмень. Прямые регулярные рейсы запланированы один раз в неделю — по средам. Вылеты из Нижнего Новгорода в 13:55, прибытие в Тюмень в 17:50. Обратно отправление в 18:35, прибытие в Нижний Новгород в 18:40. Время указано местное для каждого аэропорта», — указано на официальном сайте нижегородского аэропорта. Там добавили, что с июня прямые рейсы между Тюменью и Нижним Новгородом будут выполняться два раза в неделю. По средам и воскресеньям. Ранее агентство писало о том, что Тюменская область планирует запустить прямые авиарейсы в Беларусь. Мэр Тобольска Максим Афанасьев предложил обслуживать перелеты в местном аэропорту Ремезов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С 3 апреля компания Red Wings начнет выполнять прямые авиарейсы между Тюменью и Нижним Новгородом. Об этом сообщает официальный сайт нижегородского аэропорта имени В.П. Чкалова. «С 3 апреля авиакомпания Red Wings приступает к выполнению рейсов в Тюмень. Прямые регулярные рейсы запланированы один раз в неделю — по средам. Вылеты из Нижнего Новгорода в 13:55, прибытие в Тюмень в 17:50. Обратно отправление в 18:35, прибытие в Нижний Новгород в 18:40. Время указано местное для каждого аэропорта», — указано на официальном сайте нижегородского аэропорта. Там добавили, что с июня прямые рейсы между Тюменью и Нижним Новгородом будут выполняться два раза в неделю. По средам и воскресеньям. Ранее агентство писало о том, что Тюменская область планирует запустить прямые авиарейсы в Беларусь. Мэр Тобольска Максим Афанасьев предложил обслуживать перелеты в местном аэропорту Ремезов.