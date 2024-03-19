19 марта 2024

Из Тюмени в Нижний Новгород запустят прямые авиарейсы

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт Самолеты. Тюмень, пассажирский самолет, самолет, самолет летит
Самолеты из Тюмени в Нижний Новгород будут летать раз в неделю Фото:

С 3 апреля компания Red Wings начнет выполнять прямые авиарейсы между Тюменью и Нижним Новгородом. Об этом сообщает официальный сайт нижегородского аэропорта имени В.П. Чкалова.

«С 3 апреля авиакомпания Red Wings приступает к выполнению рейсов в Тюмень. Прямые регулярные рейсы запланированы один раз в неделю — по средам. Вылеты из Нижнего Новгорода в 13:55, прибытие в Тюмень в 17:50. Обратно отправление в 18:35, прибытие в Нижний Новгород в 18:40. Время указано местное для каждого аэропорта», — указано на официальном сайте нижегородского аэропорта.

Там добавили, что с июня прямые рейсы между Тюменью и Нижним Новгородом будут выполняться два раза в неделю. По средам и воскресеньям.

Ранее агентство писало о том, что Тюменская область планирует запустить прямые авиарейсы в Беларусь. Мэр Тобольска Максим Афанасьев предложил обслуживать перелеты в местном аэропорту Ремезов.

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С 3 апреля компания Red Wings начнет выполнять прямые авиарейсы между Тюменью и Нижним Новгородом. Об этом сообщает официальный сайт нижегородского аэропорта имени В.П. Чкалова. «С 3 апреля авиакомпания Red Wings приступает к выполнению рейсов в Тюмень. Прямые регулярные рейсы запланированы один раз в неделю — по средам. Вылеты из Нижнего Новгорода в 13:55, прибытие в Тюмень в 17:50. Обратно отправление в 18:35, прибытие в Нижний Новгород в 18:40. Время указано местное для каждого аэропорта», — указано на официальном сайте нижегородского аэропорта. Там добавили, что с июня прямые рейсы между Тюменью и Нижним Новгородом будут выполняться два раза в неделю. По средам и воскресеньям. Ранее агентство писало о том, что Тюменская область планирует запустить прямые авиарейсы в Беларусь. Мэр Тобольска Максим Афанасьев предложил обслуживать перелеты в местном аэропорту Ремезов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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