Тюменская область планирует запустить прямые авиарейсы в Беларусь

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Международный аэропорт «Кольцово». Екатеринбург, авиарейс, пассажирский самолет, самолет, самолет в небе, авиалинии, авиаперевозки, авиаперелет, авиасообщение
Прямые авиарейсы из Тюменской области в Беларусь могут положительно сказаться на развитии туризма Фото:

Мэр Тобольска Максим Афанасьев предложил запустить прямые рейсы в Беларусь с вылетом из местного аэропорта Ремезов. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра регионального правительства.

«Глава города Тобольска Максим Афанасьев предложил запустить рейсы через аэропорт Ремезов. И предложил белорусской стороне рассмотреть вариант обоюдного субсидирования перелетов», — указано в сообщении Информационного центра правительства Тюменской области.

Афанасьев сделал соответствующее заявление после заседания рабочей группы по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Беларусью и Тюменской областью. По мнению участников встречи, прямые авиарейсы позитивно отразятся на развитии туризма и будут способствовать более качественному сотрудничеству представителей бизнеса.

Ранее агентство писало о том, что Беларусь готова увеличить поставки продуктов и сельскохозяйственной техники в Тюменскую область. Об этом во время встречи с делегацией региона в Минске заявил министр энергетики республики Виктор Каранкевич

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Мэр Тобольска Максим Афанасьев предложил запустить прямые рейсы в Беларусь с вылетом из местного аэропорта Ремезов. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра регионального правительства. «Глава города Тобольска Максим Афанасьев предложил запустить рейсы через аэропорт Ремезов. И предложил белорусской стороне рассмотреть вариант обоюдного субсидирования перелетов», — указано в сообщении Информационного центра правительства Тюменской области. Афанасьев сделал соответствующее заявление после заседания рабочей группы по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Беларусью и Тюменской областью. По мнению участников встречи, прямые авиарейсы позитивно отразятся на развитии туризма и будут способствовать более качественному сотрудничеству представителей бизнеса. Ранее агентство писало о том, что Беларусь готова увеличить поставки продуктов и сельскохозяйственной техники в Тюменскую область. Об этом во время встречи с делегацией региона в Минске заявил министр энергетики республики Виктор Каранкевич
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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