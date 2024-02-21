Тюменская область планирует запустить прямые авиарейсы в Беларусь

21 февраля 2024 в 20:17 Размер текста - 17 +

Прямые авиарейсы из Тюменской области в Беларусь могут положительно сказаться на развитии туризма Фото: Анна Майорова © URA.RU Мэр Тобольска Максим Афанасьев предложил запустить прямые рейсы в Беларусь с вылетом из местного аэропорта Ремезов. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра регионального правительства. «Глава города Тобольска Максим Афанасьев предложил запустить рейсы через аэропорт Ремезов. И предложил белорусской стороне рассмотреть вариант обоюдного субсидирования перелетов», — указано в сообщении Информационного центра правительства Тюменской области. Афанасьев сделал соответствующее заявление после заседания рабочей группы по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Беларусью и Тюменской областью. По мнению участников встречи, прямые авиарейсы позитивно отразятся на развитии туризма и будут способствовать более качественному сотрудничеству представителей бизнеса. Ранее агентство писало о том, что Беларусь готова увеличить поставки продуктов и сельскохозяйственной техники в Тюменскую область. Об этом во время встречи с делегацией региона в Минске заявил министр энергетики республики Виктор Каранкевич

Мэр Тобольска Максим Афанасьев предложил запустить прямые рейсы в Беларусь с вылетом из местного аэропорта Ремезов. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра регионального правительства. «Глава города Тобольска Максим Афанасьев предложил запустить рейсы через аэропорт Ремезов. И предложил белорусской стороне рассмотреть вариант обоюдного субсидирования перелетов», — указано в сообщении Информационного центра правительства Тюменской области. Афанасьев сделал соответствующее заявление после заседания рабочей группы по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Беларусью и Тюменской областью. По мнению участников встречи, прямые авиарейсы позитивно отразятся на развитии туризма и будут способствовать более качественному сотрудничеству представителей бизнеса. Ранее агентство писало о том, что Беларусь готова увеличить поставки продуктов и сельскохозяйственной техники в Тюменскую область. Об этом во время встречи с делегацией региона в Минске заявил министр энергетики республики Виктор Каранкевич