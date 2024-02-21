Тюменская область планирует запустить прямые авиарейсы в Беларусь

Мэр Тобольска Максим Афанасьев предложил запустить прямые рейсы в Беларусь с вылетом из местного аэропорта Ремезов. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра регионального правительства.
«Глава города Тобольска Максим Афанасьев предложил запустить рейсы через аэропорт Ремезов. И предложил белорусской стороне рассмотреть вариант обоюдного субсидирования перелетов», — указано в сообщении Информационного центра правительства Тюменской области.
Афанасьев сделал соответствующее заявление после заседания рабочей группы по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Беларусью и Тюменской областью. По мнению участников встречи, прямые авиарейсы позитивно отразятся на развитии туризма и будут способствовать более качественному сотрудничеству представителей бизнеса.
Ранее агентство писало о том, что Беларусь готова увеличить поставки продуктов и сельскохозяйственной техники в Тюменскую область. Об этом во время встречи с делегацией региона в Минске заявил министр энергетики республики Виктор Каранкевич
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