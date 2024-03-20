Главврач из Челябинской области заявился на пост главы курганского депздрава. Список

20 марта 2024 в 15:28 Размер текста - 17 +

Главврач Александр Попов работает в селе Аргаяш Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Главврач районной больницы села Аргаяш (Челябинская область) Александр Попов стал одним из шести участников конкурса по отбору кандидатов на пост главы депздрава Курганской области. Данная информация размещена на сайте областного правительства. «Завершился прием документов для участия в конкурсе на должность директора департамента здравоохранения Курганской области. Документы поступили от шести претендентов, соответствующих требованиям, предъявляемым к кандидатам на данную должность. Пять из них в настоящее время работают в Курганской области, один — в Челябинской», — указано в сообщении. В конкурсе участвуют: и. о. главного врача ГБУ «Межрайонная больница №5» Рустам Гареев ;

; главврач Курганской областной детской клинической больницы им. Красного Креста Наталья Максимова ;

; и. о. директора депздрава Елена Островских ;

; главврач районной больницы села Аргаяш Александр Попов ;

; главврач ГБУ «Межрайонная больница №7» Александр Савин ;

; начальник Курганского областного госпиталя для ветеранов войн Владимир Семенов. Власти принимали заявки от участников с 28 февраля. Пока в правительстве анализируют документы, предоставленные участниками. Во время второго этапа конкурса претенденты на пост пройдут тестирование и индивидуальное собеседование. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главврач районной больницы села Аргаяш (Челябинская область) Александр Попов стал одним из шести участников конкурса по отбору кандидатов на пост главы депздрава Курганской области. Данная информация размещена на сайте областного правительства. «Завершился прием документов для участия в конкурсе на должность директора департамента здравоохранения Курганской области. Документы поступили от шести претендентов, соответствующих требованиям, предъявляемым к кандидатам на данную должность. Пять из них в настоящее время работают в Курганской области, один — в Челябинской», — указано в сообщении. В конкурсе участвуют: Власти принимали заявки от участников с 28 февраля. Пока в правительстве анализируют документы, предоставленные участниками. Во время второго этапа конкурса претенденты на пост пройдут тестирование и индивидуальное собеседование.