Путин пообещал повышение зарплат сельским медикам

20 марта 2024 в 15:17 Размер текста - 17 +

Путин заявил, что для сельского здравоохранения было закуплено множество специальной техники Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин сообщил о повышении зарплат медицинскому персоналу в селах. Также он добавил, что для сферы сельского здравоохранения закуплено много техники. Об этом глава государства заявил на встрече с доверенными лицами 20 марта. «Повышение зарплат — это путь к обеспечению повышения кадров в медицине», — заявил Путин во время встречи. Трансляция велась на телеканале «Россия-24». Глава РФ отметил, что на данный момент в здравоохранении в селах не хватает кадров. Также Путин уточнил, что для этой сферы уже приобретено большое количество специальной техники. Таким образом упор на здравоохранение будет усилен. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что медикам, работающим в населенных пунктах с численностью населения от 50 до 100 тысяч человек, будут выделены социальные выплаты. Их максимальный размер составит 13 тысяч рублей для среднего медицинского персонала и 29 тысяч рублей для врачей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин сообщил о повышении зарплат медицинскому персоналу в селах. Также он добавил, что для сферы сельского здравоохранения закуплено много техники. Об этом глава государства заявил на встрече с доверенными лицами 20 марта. «Повышение зарплат — это путь к обеспечению повышения кадров в медицине», — заявил Путин во время встречи. Трансляция велась на телеканале «Россия-24». Глава РФ отметил, что на данный момент в здравоохранении в селах не хватает кадров. Также Путин уточнил, что для этой сферы уже приобретено большое количество специальной техники. Таким образом упор на здравоохранение будет усилен. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что медикам, работающим в населенных пунктах с численностью населения от 50 до 100 тысяч человек, будут выделены социальные выплаты. Их максимальный размер составит 13 тысяч рублей для среднего медицинского персонала и 29 тысяч рублей для врачей.