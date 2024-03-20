Путин пообещал повышение зарплат сельским медикам

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Заседание совета глав СНГ. Бишкек, путин владимир, топ
Путин заявил, что для сельского здравоохранения было закуплено множество специальной техники Фото:

Президент России Владимир Путин сообщил о повышении зарплат медицинскому персоналу в селах. Также он добавил, что для сферы сельского здравоохранения закуплено много техники. Об этом глава государства заявил на встрече с доверенными лицами 20 марта.

«Повышение зарплат — это путь к обеспечению повышения кадров в медицине», — заявил Путин во время встречи. Трансляция велась на телеканале «Россия-24». Глава РФ отметил, что на данный момент в здравоохранении в селах не хватает кадров.

Также Путин уточнил, что для этой сферы уже приобретено большое количество специальной техники. Таким образом упор на здравоохранение будет усилен.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что медикам, работающим в населенных пунктах с численностью населения от 50 до 100 тысяч человек, будут выделены социальные выплаты. Их максимальный размер составит 13 тысяч рублей для среднего медицинского персонала и 29 тысяч рублей для врачей.

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Президент России Владимир Путин сообщил о повышении зарплат медицинскому персоналу в селах. Также он добавил, что для сферы сельского здравоохранения закуплено много техники. Об этом глава государства заявил на встрече с доверенными лицами 20 марта. «Повышение зарплат — это путь к обеспечению повышения кадров в медицине», — заявил Путин во время встречи. Трансляция велась на телеканале «Россия-24». Глава РФ отметил, что на данный момент в здравоохранении в селах не хватает кадров. Также Путин уточнил, что для этой сферы уже приобретено большое количество специальной техники. Таким образом упор на здравоохранение будет усилен. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что медикам, работающим в населенных пунктах с численностью населения от 50 до 100 тысяч человек, будут выделены социальные выплаты. Их максимальный размер составит 13 тысяч рублей для среднего медицинского персонала и 29 тысяч рублей для врачей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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