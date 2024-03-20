ФСБ поймала курганского полицейского, который подделывал подписи начальника

20 марта 2024 в 15:42 Размер текста - 17 +

Бывший курганский полицейский получил срок Фото: Анна Майорова © URA.RU Бывший сотрудник отдела полиции «Кетовский» был признан виновным в покушении на мошенничество. Мужчина был задержан сотрудниками УФСБ при получении 200 тысяч рублей за обещанную помощь в суде. Экс-полицейскому, подделавшему подпись начальника в документах, дали два года колонии, сообщает СУ СК по Курганской области. «Являясь представителем власти, ввел мужчину в заблуждение и пообещал за денежное вознаграждение в размере 200 000 рублей решить вопрос с судьей, а также организовать составление положительной характеристики и ходатайства от имени начальника отдела полиции», — приводят подробности в следственном комитете. Экс-сотрудник отдела полиции «Кетовский» был признан виновным в покушении на мошенничество и получил наказание в виде двух лет лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил. Полицейский обещал ранее судимому жителю Кетовского округа решить вопрос с уголовным делом о повторном нетрезвом вождении. За 200 тысяч он пообещал уладить вопрос в суде и предоставить резюме начальника полиции по делу. Подписи руководителя он подделал в характеристиках. В суд фиктивные документы попасть не успели, поскольку сотрудника задержали спецслужбы при передаче денег. На время следствия бывшего полицейского содержали в СИЗО. Позже он был уволен из органов внутренних дел. Кроме двух лет лишения свободы, ему запретили на два года занимать госдолжности. Ранее URA.RU сообщало, что весной 2023 года УФСБ задержала полицейского. Сотрудник попросил у жителя Кетово деньги, чтобы помочь ему избежать суда, но сам стал фигурантом уголовного дела. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший сотрудник отдела полиции «Кетовский» был признан виновным в покушении на мошенничество. Мужчина был задержан сотрудниками УФСБ при получении 200 тысяч рублей за обещанную помощь в суде. Экс-полицейскому, подделавшему подпись начальника в документах, дали два года колонии, сообщает СУ СК по Курганской области. «Являясь представителем власти, ввел мужчину в заблуждение и пообещал за денежное вознаграждение в размере 200 000 рублей решить вопрос с судьей, а также организовать составление положительной характеристики и ходатайства от имени начальника отдела полиции», — приводят подробности в следственном комитете. Экс-сотрудник отдела полиции «Кетовский» был признан виновным в покушении на мошенничество и получил наказание в виде двух лет лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил. Полицейский обещал ранее судимому жителю Кетовского округа решить вопрос с уголовным делом о повторном нетрезвом вождении. За 200 тысяч он пообещал уладить вопрос в суде и предоставить резюме начальника полиции по делу. Подписи руководителя он подделал в характеристиках. В суд фиктивные документы попасть не успели, поскольку сотрудника задержали спецслужбы при передаче денег. На время следствия бывшего полицейского содержали в СИЗО. Позже он был уволен из органов внутренних дел. Кроме двух лет лишения свободы, ему запретили на два года занимать госдолжности. Ранее URA.RU сообщало, что весной 2023 года УФСБ задержала полицейского. Сотрудник попросил у жителя Кетово деньги, чтобы помочь ему избежать суда, но сам стал фигурантом уголовного дела.