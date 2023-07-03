Бывшего полицейского с «курганской Рублевки» будут судить за мошенничество

04 июля 2023 в 15:08 Размер текста - 17 +

Бывшего курганского силовика обвинили в мошенничестве на 200 тысяч Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Уголовное дело на экс-сотрудника отделения МВД Кетовского округа (который часто именуют «курганской Рублевкой») в ближайшее время поступит в суд. Бывший силовик, задержанный УФСБ региона при получении 200 тысяч от потерпевших, обвиняется в мошенничестве, сообщили в СУ СКР по Курганской области. «Следственными органами СК России по Курганской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего оперуполномоченного уголовного розыска ОМВД России „Кетовский“, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество)», — говорится на сайте управления. Полицейского из Кетово весной задержали сотрудники УФСБ сразу после передачи денег. Мужчину обвиняют в том, что он обманул местного жителя. Будучи полицейским, он предложил ему за деньги избежать колонии и повлиять на суд. Экс-силовик попросил 200 тысяч на решение вопроса. При этом якобы обвиняемый собирался присвоить деньги. СУ СКР утвердил обвинительное заключение по делу. Бывшему полицейскому грозит до шести лет лишения свободы. Ранее URA.RU сообщало, что полицейского задержали по подозрению в мошенничестве. Мужчина был арестован сотрудниками ФСБ по подозрению в мошенничестве.

Уголовное дело на экс-сотрудника отделения МВД Кетовского округа (который часто именуют «курганской Рублевкой») в ближайшее время поступит в суд. Бывший силовик, задержанный УФСБ региона при получении 200 тысяч от потерпевших, обвиняется в мошенничестве, сообщили в СУ СКР по Курганской области. «Следственными органами СК России по Курганской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего оперуполномоченного уголовного розыска ОМВД России „Кетовский“, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество)», — говорится на сайте управления. Полицейского из Кетово весной задержали сотрудники УФСБ сразу после передачи денег. Мужчину обвиняют в том, что он обманул местного жителя. Будучи полицейским, он предложил ему за деньги избежать колонии и повлиять на суд. Экс-силовик попросил 200 тысяч на решение вопроса. При этом якобы обвиняемый собирался присвоить деньги. СУ СКР утвердил обвинительное заключение по делу. Бывшему полицейскому грозит до шести лет лишения свободы. Ранее URA.RU сообщало, что полицейского задержали по подозрению в мошенничестве. Мужчина был арестован сотрудниками ФСБ по подозрению в мошенничестве.