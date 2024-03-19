Общество Предприниматель из Нового Уренгоя незаконно торговал овощами В Новом Уренгое предприниматель продавал овощи без документов о качестве 20 марта 2024 в 16:16 Размер текста - 17 + Новоуренгойского предпринимателя оштрафовали за незаконную продажу продуктов Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) индивидуальный предприниматель продавал овощи без товаросопроводительных документов, что является незаконной деятельностью. Об этом сообщили в пресс-службе окружного управления Роспотребнадзора. «Было проведено контрольно-надзорное мероприятие, в отношении индивидуального предпринимателя Исаева Эльшата Захид оглы, осуществляющего деятельность в оптовом складе в Новом Уренгое. В ходе проведения мероприятия, было установлено, что реализация пищевой продукции (картофель, капуста, морковь) осуществляется без товаросопроводительных документов, подтверждающих соответствие установленным требованиям в форме декларирования соответствия», — говорится в сообщении ведомства. Предпринимателя обязали выплатить штраф, а также устранить все выявленные нарушения. Суд удовлетворил исковые требования окружного управления Роспотребнадзора. Ранее URA.RU писало о снятии с прилавков магазинов почти 10 тонн овощей в ЯНАО. Кроме того, инспекторы окружного управления Роспотребнадзора изъяли около девяти тысяч штук куриных яиц. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Новом Уренгое (ЯНАО) индивидуальный предприниматель продавал овощи без товаросопроводительных документов, что является незаконной деятельностью. Об этом сообщили в пресс-службе окружного управления Роспотребнадзора. «Было проведено контрольно-надзорное мероприятие, в отношении индивидуального предпринимателя Исаева Эльшата Захид оглы, осуществляющего деятельность в оптовом складе в Новом Уренгое. В ходе проведения мероприятия, было установлено, что реализация пищевой продукции (картофель, капуста, морковь) осуществляется без товаросопроводительных документов, подтверждающих соответствие установленным требованиям в форме декларирования соответствия», — говорится в сообщении ведомства. Предпринимателя обязали выплатить штраф, а также устранить все выявленные нарушения. Суд удовлетворил исковые требования окружного управления Роспотребнадзора. Ранее URA.RU писало о снятии с прилавков магазинов почти 10 тонн овощей в ЯНАО. Кроме того, инспекторы окружного управления Роспотребнадзора изъяли около девяти тысяч штук куриных яиц. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям