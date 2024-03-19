19 марта 2024

Предприниматель из Нового Уренгоя незаконно торговал овощами

В Новом Уренгое предприниматель продавал овощи без документов о качестве
© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Пермь, овощи, продуктовый магазин, овощной прилавок
Новоуренгойского предпринимателя оштрафовали за незаконную продажу продуктов Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) индивидуальный предприниматель продавал овощи без товаросопроводительных документов, что является незаконной деятельностью. Об этом сообщили в пресс-службе окружного управления Роспотребнадзора.

«Было проведено контрольно-надзорное мероприятие, в отношении индивидуального предпринимателя Исаева Эльшата Захид оглы, осуществляющего деятельность в оптовом складе в Новом Уренгое. В ходе проведения мероприятия, было установлено, что реализация пищевой продукции (картофель, капуста, морковь) осуществляется без товаросопроводительных документов, подтверждающих соответствие установленным требованиям в форме декларирования соответствия», — говорится в сообщении ведомства.

Предпринимателя обязали выплатить штраф, а также устранить все выявленные нарушения. Суд удовлетворил исковые требования окружного управления Роспотребнадзора.

Ранее URA.RU писало о снятии с прилавков магазинов почти 10 тонн овощей в ЯНАО. Кроме того, инспекторы окружного управления Роспотребнадзора изъяли около девяти тысяч штук куриных яиц.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) индивидуальный предприниматель продавал овощи без товаросопроводительных документов, что является незаконной деятельностью. Об этом сообщили в пресс-службе окружного управления Роспотребнадзора. «Было проведено контрольно-надзорное мероприятие, в отношении индивидуального предпринимателя Исаева Эльшата Захид оглы, осуществляющего деятельность в оптовом складе в Новом Уренгое. В ходе проведения мероприятия, было установлено, что реализация пищевой продукции (картофель, капуста, морковь) осуществляется без товаросопроводительных документов, подтверждающих соответствие установленным требованиям в форме декларирования соответствия», — говорится в сообщении ведомства. Предпринимателя обязали выплатить штраф, а также устранить все выявленные нарушения. Суд удовлетворил исковые требования окружного управления Роспотребнадзора. Ранее URA.RU писало о снятии с прилавков магазинов почти 10 тонн овощей в ЯНАО. Кроме того, инспекторы окружного управления Роспотребнадзора изъяли около девяти тысяч штук куриных яиц.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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