Шойгу: ВСУ потеряли 790 человек в провокациях на границах РФ

20 марта 2024 в 16:06 Размер текста - 17 +

ВС РФ ликвидировали множество техники ВСУ, заявил Шойгу Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Потери украинской армии на фронте конфликта составили 790 человек. Также было уничтожено множество техник Украины. Об этом сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу. «При этом потери ВСУ на направлении действий группировок прикрытия госграницы за восемь суток боевых действий составили более 3,5 тысяч, а точнее 3 501 человек, из них 790 — безвозвратные потери», — заявил Шойгу на заседании коллегии Минобороны РФ. Он отметил, что также было уничтожено 23 танка, 11 боевых машин Bradley и пять пусковых установок реактивной системы залпового огня «Вампир». Кроме того, активные боевые действия велись в населенном пункте Козинка. Атаки противника были отражены, его самого отбросили за пределы территории РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Потери украинской армии на фронте конфликта составили 790 человек. Также было уничтожено множество техник Украины. Об этом сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу. «При этом потери ВСУ на направлении действий группировок прикрытия госграницы за восемь суток боевых действий составили более 3,5 тысяч, а точнее 3 501 человек, из них 790 — безвозвратные потери», — заявил Шойгу на заседании коллегии Минобороны РФ. Он отметил, что также было уничтожено 23 танка, 11 боевых машин Bradley и пять пусковых установок реактивной системы залпового огня «Вампир». Кроме того, активные боевые действия велись в населенном пункте Козинка. Атаки противника были отражены, его самого отбросили за пределы территории РФ.