Шойгу рассказал об увеличении численности ВС РФ

Шойгу: в российской армии планируется сформировать новые подразделения
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу.stock, шойгу сергей, топ,  stock
Боевой и численный состав армии будет увеличиваться, сообщил Шойгу Фото:

До конца года в Вооруженных силах РФ планируется сформировать две общевойсковые армии и тридцать соединений, в том числе четырнадцать дивизий и шестнадцать бригад. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии министерства.

«В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего продолжается поступательное развитие ВС РФ и повышение их боевых возможностей», — сообщил Шойгу. По его словам, уже сформированы армейский корпус, мотострелковая дивизия, Днепровская речная флотилия и бригада речных катеров флотилии. Как отметил Шойгу, боевой и численный состав армии будет увеличиваться «соразмерно возникающим угрозам безопасности страны».

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До конца года в Вооруженных силах РФ планируется сформировать две общевойсковые армии и тридцать соединений, в том числе четырнадцать дивизий и шестнадцать бригад. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии министерства. «В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего продолжается поступательное развитие ВС РФ и повышение их боевых возможностей», — сообщил Шойгу. По его словам, уже сформированы армейский корпус, мотострелковая дивизия, Днепровская речная флотилия и бригада речных катеров флотилии. Как отметил Шойгу, боевой и численный состав армии будет увеличиваться «соразмерно возникающим угрозам безопасности страны».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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