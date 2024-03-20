Шойгу рассказал об увеличении численности ВС РФ

До конца года в Вооруженных силах РФ планируется сформировать две общевойсковые армии и тридцать соединений, в том числе четырнадцать дивизий и шестнадцать бригад. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии министерства.
«В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего продолжается поступательное развитие ВС РФ и повышение их боевых возможностей», — сообщил Шойгу. По его словам, уже сформированы армейский корпус, мотострелковая дивизия, Днепровская речная флотилия и бригада речных катеров флотилии. Как отметил Шойгу, боевой и численный состав армии будет увеличиваться «соразмерно возникающим угрозам безопасности страны».
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