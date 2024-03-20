Шойгу: в дни выборов ВСУ выпустили по России более 400 БПЛА и 67 снарядов

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Минобороны РФ сбило более 400 беспилотников во время выборов, которые пытались сорвать ВСУ, заявил Сергей Шойгу Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Украина пыталась сорвать выборы в России. ВС РФ сбили 419 беспилотников и 67 реактивных снарядов. Об этом рассказал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

«Во время избирательных мероприятий сбиты 419 беспилотных летательных аппаратов, 67 реактивных снарядов», — заявил Сергей Шойгу. Его слова приводит Минобороны в своем telegram-канале.

Он отметил, что на время выборов армия усилила защиту: усилена охрана правительственных и социальных объектов. По данным Минобороны, ВСУ пытались нанести точечные удары по местам голосования и государственным учреждениям.

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Украина пыталась сорвать выборы в России. ВС РФ сбили 419 беспилотников и 67 реактивных снарядов. Об этом рассказал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. «Во время избирательных мероприятий сбиты 419 беспилотных летательных аппаратов, 67 реактивных снарядов», — заявил Сергей Шойгу. Его слова приводит Минобороны в своем telegram-канале. Он отметил, что на время выборов армия усилила защиту: усилена охрана правительственных и социальных объектов. По данным Минобороны, ВСУ пытались нанести точечные удары по местам голосования и государственным учреждениям.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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