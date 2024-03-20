Шойгу: в дни выборов ВСУ выпустили по России более 400 БПЛА и 67 снарядов

20 марта 2024 в 16:04 Размер текста - 17 +

Минобороны РФ сбило более 400 беспилотников во время выборов, которые пытались сорвать ВСУ, заявил Сергей Шойгу Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Украина пыталась сорвать выборы в России. ВС РФ сбили 419 беспилотников и 67 реактивных снарядов. Об этом рассказал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. «Во время избирательных мероприятий сбиты 419 беспилотных летательных аппаратов, 67 реактивных снарядов», — заявил Сергей Шойгу. Его слова приводит Минобороны в своем telegram-канале . Он отметил, что на время выборов армия усилила защиту: усилена охрана правительственных и социальных объектов. По данным Минобороны, ВСУ пытались нанести точечные удары по местам голосования и государственным учреждениям. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украина пыталась сорвать выборы в России. ВС РФ сбили 419 беспилотников и 67 реактивных снарядов. Об этом рассказал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. «Во время избирательных мероприятий сбиты 419 беспилотных летательных аппаратов, 67 реактивных снарядов», — заявил Сергей Шойгу. Его слова приводит Минобороны в своем telegram-канале. Он отметил, что на время выборов армия усилила защиту: усилена охрана правительственных и социальных объектов. По данным Минобороны, ВСУ пытались нанести точечные удары по местам голосования и государственным учреждениям.