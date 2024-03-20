Шойгу: в дни выборов ВСУ выпустили по России более 400 БПЛА и 67 снарядов

Минобороны РФ сбило более 400 беспилотников во время выборов, которые пытались сорвать ВСУ, заявил Сергей Шойгу
новость из сюжетаВыборы президента России в 2024 году
Украина пыталась сорвать выборы в России. ВС РФ сбили 419 беспилотников и 67 реактивных снарядов. Об этом рассказал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
«Во время избирательных мероприятий сбиты 419 беспилотных летательных аппаратов, 67 реактивных снарядов», — заявил Сергей Шойгу. Его слова приводит Минобороны в своем
Он отметил, что на время выборов армия усилила защиту: усилена охрана правительственных и социальных объектов. По данным Минобороны, ВСУ пытались нанести точечные удары по местам голосования и государственным учреждениям.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.