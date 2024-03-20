Шойгу заявил о наращивании боевых возможностей Южного округа из-за СВО

Минобороны РФ продолжает наращивать боевые возможности в Южном военном округе (ЮВО). Это связано со спецоперацией. Об этом рассказал глава российского военного ведомства Сергей Шойгу на заседании коллегии.
«На юго-западном стратегическом направлении сохраняется сложная обстановка, связанная с проведением спецоперации. В этих условиях Южный военный округ продолжает наращивать боевые возможности», — заявил Сергей Шойгу. Его слова приводит Минобороны РФ в своем
Он отметил, что в ЮВО отправлено более 16 тысячи единиц современного вооружения и техники. Также почти завершено строительство 360 новых объектов. При этом ведомство не забывает и про реализацию социальных гарантий. По словам Шойгу, уже 744 военных с семьями получили свои квартиры в ЮВО.
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