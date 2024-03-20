Шойгу заявил о наращивании боевых возможностей Южного округа из-за СВО

20 марта 2024 в 16:20 Размер текста - 17 +

Сергей Шойгу отметил, что обстановка на юго-западном стратегическом направлении остается напряженной Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Минобороны РФ продолжает наращивать боевые возможности в Южном военном округе (ЮВО). Это связано со спецоперацией. Об этом рассказал глава российского военного ведомства Сергей Шойгу на заседании коллегии. «На юго-западном стратегическом направлении сохраняется сложная обстановка, связанная с проведением спецоперации. В этих условиях Южный военный округ продолжает наращивать боевые возможности», — заявил Сергей Шойгу. Его слова приводит Минобороны РФ в своем telegram-канале . Он отметил, что в ЮВО отправлено более 16 тысячи единиц современного вооружения и техники. Также почти завершено строительство 360 новых объектов. При этом ведомство не забывает и про реализацию социальных гарантий. По словам Шойгу, уже 744 военных с семьями получили свои квартиры в ЮВО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Минобороны РФ продолжает наращивать боевые возможности в Южном военном округе (ЮВО). Это связано со спецоперацией. Об этом рассказал глава российского военного ведомства Сергей Шойгу на заседании коллегии. «На юго-западном стратегическом направлении сохраняется сложная обстановка, связанная с проведением спецоперации. В этих условиях Южный военный округ продолжает наращивать боевые возможности», — заявил Сергей Шойгу. Его слова приводит Минобороны РФ в своем telegram-канале. Он отметил, что в ЮВО отправлено более 16 тысячи единиц современного вооружения и техники. Также почти завершено строительство 360 новых объектов. При этом ведомство не забывает и про реализацию социальных гарантий. По словам Шойгу, уже 744 военных с семьями получили свои квартиры в ЮВО.