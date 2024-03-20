Пермские волонтеры отправили бойцам в зону СВО баню

Пермяки погрузили небольшую баню на большегруз и отправили бойцам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пермские волонтеры отправили участникам спецоперации на грузовике баню. О необычном грузе, который подготовили для бойцов пермяки, рассказала на своей странице в соцсети «ВКонтакте» волонтер Елена Шкляева. Женщина отметила, что в саму баню были собраны различные вещи и посылки, которые также будут переданы участникам СВО.

«Когда Серега и Леха (водители) пришли в парк, им сказали, что за ленточку они повезут баню. Ну и как вам такая ситуация? Мы возим инструменты, генераторы (и они бывают большие), колеса, автопокрышки. А тут баня! И она настоящая. С моечным отделением, печкой, лавками и полом. Ну, и предбанником, конечно», — написала Шкляева.

URA.RU ранее рассказывало о Елене Шкляевой, получившей от бойцов позывной «МамЛен». Капитан ГУФСИН в отставке потеряла одного из своих сыновей, который участвовал в спецоперации. После случившегося она решила посвятить свою жизнь оказанию помощи бойцам на СВО и гражданскому населению, проживающему в присоединенных к РФ территориях.