Пермские волонтеры отправили бойцам в зону СВО баню

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Пермяки погрузили небольшую баню на большегруз и отправили бойцам Фото:

Пермские волонтеры отправили участникам спецоперации на грузовике баню. О необычном грузе, который подготовили для бойцов пермяки, рассказала на своей странице в соцсети «ВКонтакте» волонтер Елена Шкляева. Женщина отметила, что в саму баню были собраны различные вещи и посылки, которые также будут переданы участникам СВО.

«Когда Серега и Леха (водители) пришли в парк, им сказали, что за ленточку они повезут баню. Ну и как вам такая ситуация? Мы возим инструменты, генераторы (и они бывают большие), колеса, автопокрышки. А тут баня! И она настоящая. С моечным отделением, печкой, лавками и полом. Ну, и предбанником, конечно», — написала Шкляева.

URA.RU ранее рассказывало о Елене Шкляевой, получившей от бойцов позывной «МамЛен». Капитан ГУФСИН в отставке потеряла одного из своих сыновей, который участвовал в спецоперации. После случившегося она решила посвятить свою жизнь оказанию помощи бойцам на СВО и гражданскому населению, проживающему в присоединенных к РФ территориях.

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Пермские волонтеры отправили участникам спецоперации на грузовике баню. О необычном грузе, который подготовили для бойцов пермяки, рассказала на своей странице в соцсети «ВКонтакте» волонтер Елена Шкляева. Женщина отметила, что в саму баню были собраны различные вещи и посылки, которые также будут переданы участникам СВО. «Когда Серега и Леха (водители) пришли в парк, им сказали, что за ленточку они повезут баню. Ну и как вам такая ситуация? Мы возим инструменты, генераторы (и они бывают большие), колеса, автопокрышки. А тут баня! И она настоящая. С моечным отделением, печкой, лавками и полом. Ну, и предбанником, конечно», — написала Шкляева. URA.RU ранее рассказывало о Елене Шкляевой, получившей от бойцов позывной «МамЛен». Капитан ГУФСИН в отставке потеряла одного из своих сыновей, который участвовал в спецоперации. После случившегося она решила посвятить свою жизнь оказанию помощи бойцам на СВО и гражданскому населению, проживающему в присоединенных к РФ территориях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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