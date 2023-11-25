Пермячка, потерявшая сына на СВО, стала родной мамой для бойцов

Капитан ГУФСИН в отставке отправляет на фронт помощь и пишет сказки для детей Донбасса

26 ноября 2023 в 12:00 Размер текста - 17 +

Елена Шкляева говорит, что всей душой болеет за парней, которые выполняют боевой долг в зоне СВО Фото: Максим Анфалов © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Коренная пермячка Елена Шкляева воспитала троих детей: дочь Ирину и двух сыновей — старшего Ивана и младшего Артема. Иван с мая 2022 года участвовал в спецоперации, а в 2023 году погиб на боевом задании. После потери сына Елена посвятила свою жизнь оказанию помощи бойцам и гражданскому населению в зоне СВО. Женщина сама собирает и лично отвозит груз на передовую. За доброту, отзывчивость и открытое сердце бойцы дали ей позывной «мамЛена». Корреспондент URA.RU встретился с Еленой в преддверии Дня матери. «Я — военный пенсионер, — рассказывает Елена. — 20 лет отслужила в ГУФСИН РФ по Пермскому краю. Несла службу в женской колонии №32. В 2011 году ушла на заслуженный отдых в звании «капитан». Семья Шкляевых — Елена, ее муж Алексей и сын Артем — живет в небольшом частном доме на улице Новосельской в Кировском районе Перми. Одну из маленьких комнат Шкляевы временно приспособили под склад для сбора помощи фронту. 23 ноября пермячка вместе с семьей и знакомыми готовит очередную машину к отправке в зону СВО. В небольшой комнатке в доме Шкляевых подготовлен к отправке на передовую груз. Елена встречает водителя, который доставит его по нужным адресам Фото: Максим Анфалов © URA.RU «Заниматься отправкой гуманитарки помощи на фронт я начала еще до гибели сына. Но тогда это было „точечно“ — мы помогали „БАРСу-13“, где служил Ваня, а сейчас помогаем и мирным жителям и госпиталям в Донбассе. У нас межрегиональная организация „Русский мир“, а здесь, в Перми, мы с мужем являемся ее координаторами. Почему мы решили этим заниматься? Потому что этим должен был заниматься Иван, именно на него хотели возложить руководство. После гибели Вани мы как-то быстро объединились, перестроились, и я поняла, что моя жизнь уже не будет прежней», — рассказывает Елена. Иван совсем немного не дожил до своего 27-летия. Как и мама, он служил в ГУФСИН, был конвоиром. О том, что Иван решил отправиться на спецоперацию, Елена не знала. В один из дней сын отправил ей сообщение: «Мама, какое-то время я не смогу тебе звонить, нашел себе работу по сопровождению грузов». Но сердце матери екнуло. «Мы с мужем быстренько «навели справки», знакомых-то у меня много, — вспоминает Шкляева. — Оказалось, что да, он там. Я говорю: «Вань, ведь я же знаю, что ты там. Лучше бы ты мне сказал сразу, чем вот так вот мне переживать, когда такая неизвестность». Иван Шкляев совсем немного не дожил до своего 27-летия. Он погиб вместе со своим другом во время боевого задания На СВО Иван попал в подразделение «БАРС-13» и взял позывной «Кот». Сначала он был пулеметчиком. В основном, прикрывал отход штурмовиков. Потом участвовал в подготовке засады под Кременной. В феврале 2023 года к Ивану присоединился отец. Алексей не находил себе места с того момента, как сын отправился на передовую. Шкляев-старший приходил в военкомат еще до начала мобилизации, но тогда ему отказали — не подошел по возрасту, говорит Елена. «Он в прошлом у меня тоже военный, прошел первую чеченскую кампанию, был командиром танка. Служил в ГУФСИН и в полиции, имеет звание „майор“. Они с Иваном служили в одном подразделении до самого конца. Алексей знал, как сын погиб, сам привез его тело домой. 8 июня мы Ваню похоронили в почетном квартале на Северном кладбище», — сквозь слезы говорит Елена. Иван погиб в Бахмуте во время боевого задания. Вместе с лучшим другом они поехали выставлять минометные точки и попали под артобстрел. Смерть была мгновенной, рассказали впоследствии родителям сослуживцы пермяка. За участие в СВО Иван имеет множество наград, два орденами Мужества (одним — посмертно), медаль «За отвагу» от ДНР. Ее отцу погибшего вручал первый зампред Совета министров ДНР, депутат Госдумы Александр Бородай. Муж Елены Алексей перед отправкой помощи на фронт еще раз все тщательно проверяет и подписывает каждую посылку Фото: Максим Анфалов © URA.RU Елена лично координирует сбор, погрузку и отправку помощи до места. Небольшой автобус, припаркованный у дома Шкляевых, был загружен за считанные минуты: провизия, вещи, медикаменты, масксети и противогазы — это лишь часть помощи. По другим адресам волонтеры соберут подготовленные к отправке сублимированную еду и генераторы. Позывной «мамЛена», это отголоски прошлого, говорит пермячка: « Когда сын Иван был маленьким, они с соседскими ребятами забегали к нам в дом и сын кричал с порога: „Мам, мам!“ а его ребята подхватывали: Мам Лена, Мам Лена, дайте нам это. Потом, когда уже повзрослее стали, там и обращались ко мне. Вот так эта фраза и стала моим официальным позывным». «Это просто моя боевая задача, которую я выполняю, — рассказывает о своей миссии Елена. — Когда я вижу парней, то, как они улыбаются, радуются этому, что мы привозим, это не передать словами. Мы же возим адресно, в том числе, нашим землякам. В последней поездке мы были в Рубежном. Там практически нет жилых домов, нет людей. И вот, случайно, на пятачке возле автовокзала мы встретили парней из Соликамска и Кунгура. Они там строят этот город. Мы давай обниматься, как близкие знакомые! Понимаете, там другая жизнь!» В погрузке машины семье Шкляевых помогают молодые люди, живущие по соседству Фото: Максим Анфалов © URA.RU А чтобы вернуть жизнь себе самой, Елена пишет сказки. Давно этим увлекается. Еще в 2017-м написала историю про собаку — немецкого дога и его хозяина. Но и сейчас, в перерывах между сбором гуманитарных грузов на фронт, солдатская мать черпает силы в творчестве. Недавно она сочинила сказку «Про коровку Марфушечку и божью коровку Душечку». Совсем скоро книжка уйдет в печать. Так выглядит обложка будущей книжки для детей, которую написала Елена Иллюстрация предоставлена Еленой Шкляевой «Мне захотелось придумать такую сказку, которая была бы интересна не только детям, но и родителям, — говорит Елена. — Чтобы она была красочной, с красивыми иллюстрациями. Это сказка о двух подружках, двух разных коровках. Там есть и другие персонажи: поросенок петушок и другие. Книжки я полностью выпускаю за свой счет. От издательства мне придет 500 экземпляров. Какую-то часть передадим детям Донбасса — в школы и детсады. Еще часть пойдет на продажу. А на вырученные деньги будет закуплена помощь для участников спецоперации». Поддержку и социальное сопровождение семье Шкляевых оказывает пермское региональное отделение фонда «Защитники Отечества». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Коренная пермячка Елена Шкляева воспитала троих детей: дочь Ирину и двух сыновей — старшего Ивана и младшего Артема. Иван с мая 2022 года участвовал в спецоперации, а в 2023 году погиб на боевом задании. После потери сына Елена посвятила свою жизнь оказанию помощи бойцам и гражданскому населению в зоне СВО. Женщина сама собирает и лично отвозит груз на передовую. За доброту, отзывчивость и открытое сердце бойцы дали ей позывной «мамЛена». Корреспондент URA.RU встретился с Еленой в преддверии Дня матери. «Я — военный пенсионер, — рассказывает Елена. — 20 лет отслужила в ГУФСИН РФ по Пермскому краю. Несла службу в женской колонии №32. В 2011 году ушла на заслуженный отдых в звании «капитан». Семья Шкляевых — Елена, ее муж Алексей и сын Артем — живет в небольшом частном доме на улице Новосельской в Кировском районе Перми. Одну из маленьких комнат Шкляевы временно приспособили под склад для сбора помощи фронту. 23 ноября пермячка вместе с семьей и знакомыми готовит очередную машину к отправке в зону СВО. «Заниматься отправкой гуманитарки помощи на фронт я начала еще до гибели сына. Но тогда это было „точечно“ — мы помогали „БАРСу-13“, где служил Ваня, а сейчас помогаем и мирным жителям и госпиталям в Донбассе. У нас межрегиональная организация „Русский мир“, а здесь, в Перми, мы с мужем являемся ее координаторами. Почему мы решили этим заниматься? Потому что этим должен был заниматься Иван, именно на него хотели возложить руководство. После гибели Вани мы как-то быстро объединились, перестроились, и я поняла, что моя жизнь уже не будет прежней», — рассказывает Елена. Иван совсем немного не дожил до своего 27-летия. Как и мама, он служил в ГУФСИН, был конвоиром. О том, что Иван решил отправиться на спецоперацию, Елена не знала. В один из дней сын отправил ей сообщение: «Мама, какое-то время я не смогу тебе звонить, нашел себе работу по сопровождению грузов». Но сердце матери екнуло. «Мы с мужем быстренько «навели справки», знакомых-то у меня много, — вспоминает Шкляева. — Оказалось, что да, он там. Я говорю: «Вань, ведь я же знаю, что ты там. Лучше бы ты мне сказал сразу, чем вот так вот мне переживать, когда такая неизвестность». На СВО Иван попал в подразделение «БАРС-13» и взял позывной «Кот». Сначала он был пулеметчиком. В основном, прикрывал отход штурмовиков. Потом участвовал в подготовке засады под Кременной. В феврале 2023 года к Ивану присоединился отец. Алексей не находил себе места с того момента, как сын отправился на передовую. Шкляев-старший приходил в военкомат еще до начала мобилизации, но тогда ему отказали — не подошел по возрасту, говорит Елена. «Он в прошлом у меня тоже военный, прошел первую чеченскую кампанию, был командиром танка. Служил в ГУФСИН и в полиции, имеет звание „майор“. Они с Иваном служили в одном подразделении до самого конца. Алексей знал, как сын погиб, сам привез его тело домой. 8 июня мы Ваню похоронили в почетном квартале на Северном кладбище», — сквозь слезы говорит Елена. Иван погиб в Бахмуте во время боевого задания. Вместе с лучшим другом они поехали выставлять минометные точки и попали под артобстрел. Смерть была мгновенной, рассказали впоследствии родителям сослуживцы пермяка. За участие в СВО Иван имеет множество наград, два орденами Мужества (одним — посмертно), медаль «За отвагу» от ДНР. Ее отцу погибшего вручал первый зампред Совета министров ДНР, депутат Госдумы Александр Бородай. Елена лично координирует сбор, погрузку и отправку помощи до места. Небольшой автобус, припаркованный у дома Шкляевых, был загружен за считанные минуты: провизия, вещи, медикаменты, масксети и противогазы — это лишь часть помощи. По другим адресам волонтеры соберут подготовленные к отправке сублимированную еду и генераторы. Позывной «мамЛена», это отголоски прошлого, говорит пермячка: « Когда сын Иван был маленьким, они с соседскими ребятами забегали к нам в дом и сын кричал с порога: „Мам, мам!“ а его ребята подхватывали: Мам Лена, Мам Лена, дайте нам это. Потом, когда уже повзрослее стали, там и обращались ко мне. Вот так эта фраза и стала моим официальным позывным». «Это просто моя боевая задача, которую я выполняю, — рассказывает о своей миссии Елена. — Когда я вижу парней, то, как они улыбаются, радуются этому, что мы привозим, это не передать словами. Мы же возим адресно, в том числе, нашим землякам. В последней поездке мы были в Рубежном. Там практически нет жилых домов, нет людей. И вот, случайно, на пятачке возле автовокзала мы встретили парней из Соликамска и Кунгура. Они там строят этот город. Мы давай обниматься, как близкие знакомые! Понимаете, там другая жизнь!» А чтобы вернуть жизнь себе самой, Елена пишет сказки. Давно этим увлекается. Еще в 2017-м написала историю про собаку — немецкого дога и его хозяина. Но и сейчас, в перерывах между сбором гуманитарных грузов на фронт, солдатская мать черпает силы в творчестве. Недавно она сочинила сказку «Про коровку Марфушечку и божью коровку Душечку». Совсем скоро книжка уйдет в печать. «Мне захотелось придумать такую сказку, которая была бы интересна не только детям, но и родителям, — говорит Елена. — Чтобы она была красочной, с красивыми иллюстрациями. Это сказка о двух подружках, двух разных коровках. Там есть и другие персонажи: поросенок петушок и другие. Книжки я полностью выпускаю за свой счет. От издательства мне придет 500 экземпляров. Какую-то часть передадим детям Донбасса — в школы и детсады. Еще часть пойдет на продажу. А на вырученные деньги будет закуплена помощь для участников спецоперации». Поддержку и социальное сопровождение семье Шкляевых оказывает пермское региональное отделение фонда «Защитники Отечества».