25 ноября 2023
24 ноября 2023

Пермячка, потерявшая сына на СВО, стала родной мамой для бойцов

Капитан ГУФСИН в отставке отправляет на фронт помощь и пишет сказки для детей Донбасса

© Служба новостей «URA.RU»
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Елена Шкляева (Мамлена) и волонтеры "Русского мира" за погрузкой гуманитарной помощи в зону СВО. Пермь, мамлена, шкляева елена
Елена Шкляева говорит, что всей душой болеет за парней, которые выполняют боевой долг в зоне СВО Фото:
статья из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Коренная пермячка Елена Шкляева воспитала троих детей: дочь Ирину и двух сыновей — старшего Ивана и младшего Артема. Иван с мая 2022 года участвовал в спецоперации, а в 2023 году погиб на боевом задании. После потери сына Елена посвятила свою жизнь оказанию помощи бойцам и гражданскому населению в зоне СВО. Женщина сама собирает и лично отвозит груз на передовую. За доброту, отзывчивость и открытое сердце бойцы дали ей позывной «мамЛена».

Корреспондент URA.RU встретился с Еленой в преддверии Дня матери. «Я — военный пенсионер, — рассказывает Елена. — 20 лет отслужила в ГУФСИН РФ по Пермскому краю. Несла службу в женской колонии №32. В 2011 году ушла на заслуженный отдых в звании «капитан». Семья Шкляевых — Елена, ее муж Алексей и сын Артем — живет в небольшом частном доме на улице Новосельской в Кировском районе Перми. Одну из маленьких комнат Шкляевы временно приспособили под склад для сбора помощи фронту. 23 ноября пермячка вместе с семьей и знакомыми готовит очередную машину к отправке в зону СВО.

Елена Шкляева (Мамлена) и волонтеры "Русского мира" за погрузкой гуманитарной помощи в зону СВО. Пермь
В небольшой комнатке в доме Шкляевых подготовлен к отправке на передовую груз. Елена встречает водителя, который доставит его по нужным адресам
Фото:

«Заниматься отправкой гуманитарки помощи на фронт я начала еще до гибели сына. Но тогда это было „точечно“ — мы помогали „БАРСу-13“, где служил Ваня, а сейчас помогаем и мирным жителям и госпиталям в Донбассе. У нас межрегиональная организация „Русский мир“, а здесь, в Перми, мы с мужем являемся ее координаторами. Почему мы решили этим заниматься? Потому что этим должен был заниматься Иван, именно на него хотели возложить руководство. После гибели Вани мы как-то быстро объединились, перестроились, и я поняла, что моя жизнь уже не будет прежней», — рассказывает Елена.

Иван совсем немного не дожил до своего 27-летия. Как и мама, он служил в ГУФСИН, был конвоиром. О том, что Иван решил отправиться на спецоперацию, Елена не знала. В один из дней сын отправил ей сообщение: «Мама, какое-то время я не смогу тебе звонить, нашел себе работу по сопровождению грузов». Но сердце матери екнуло. «Мы с мужем быстренько «навели справки», знакомых-то у меня много, — вспоминает Шкляева. — Оказалось, что да, он там. Я говорю: «Вань, ведь я же знаю, что ты там. Лучше бы ты мне сказал сразу, чем вот так вот мне переживать, когда такая неизвестность».

Иван Шкляев совсем немного не дожил до своего 27-летия. Он погиб вместе со своим другом во время боевого задания
Иван Шкляев совсем немного не дожил до своего 27-летия. Он погиб вместе со своим другом во время боевого задания

На СВО Иван попал в подразделение «БАРС-13» и взял позывной «Кот». Сначала он был пулеметчиком. В основном, прикрывал отход штурмовиков. Потом участвовал в подготовке засады под Кременной. В феврале 2023 года к Ивану присоединился отец. Алексей не находил себе места с того момента, как сын отправился на передовую. Шкляев-старший приходил в военкомат еще до начала мобилизации, но тогда ему отказали — не подошел по возрасту, говорит Елена. «Он в прошлом у меня тоже военный, прошел первую чеченскую кампанию, был командиром танка. Служил в ГУФСИН и в полиции, имеет звание „майор“. Они с Иваном служили в одном подразделении до самого конца. Алексей знал, как сын погиб, сам привез его тело домой. 8 июня мы Ваню похоронили в почетном квартале на Северном кладбище», — сквозь слезы говорит Елена.

Иван погиб в Бахмуте во время боевого задания. Вместе с лучшим другом они поехали выставлять минометные точки и попали под артобстрел. Смерть была мгновенной, рассказали впоследствии родителям сослуживцы пермяка. За участие в СВО Иван имеет множество наград, два орденами Мужества (одним — посмертно), медаль «За отвагу» от ДНР. Ее отцу погибшего вручал первый зампред Совета министров ДНР, депутат Госдумы Александр Бородай.

Елена Шкляева (Мамлена) и волонтеры "Русского мира" за погрузкой гуманитарной помощи в зону СВО. Пермь
Муж Елены Алексей перед отправкой помощи на фронт еще раз все тщательно проверяет и подписывает каждую посылку
Фото: Максим Анфалов © URA.RU

Елена лично координирует сбор, погрузку и отправку помощи до места. Небольшой автобус, припаркованный у дома Шкляевых, был загружен за считанные минуты: провизия, вещи, медикаменты, масксети и противогазы — это лишь часть помощи. По другим адресам волонтеры соберут подготовленные к отправке сублимированную еду и генераторы. Позывной «мамЛена», это отголоски прошлого, говорит пермячка: « Когда сын Иван был маленьким, они с соседскими ребятами забегали к нам в дом и сын кричал с порога: „Мам, мам!“ а его ребята подхватывали: Мам Лена, Мам Лена, дайте нам это. Потом, когда уже повзрослее стали, там и обращались ко мне. Вот так эта фраза и стала моим официальным позывным».

«Это просто моя боевая задача, которую я выполняю, — рассказывает о своей миссии Елена. — Когда я вижу парней, то, как они улыбаются, радуются этому, что мы привозим, это не передать словами. Мы же возим адресно, в том числе, нашим землякам. В последней поездке мы были в Рубежном. Там практически нет жилых домов, нет людей. И вот, случайно, на пятачке возле автовокзала мы встретили парней из Соликамска и Кунгура. Они там строят этот город. Мы давай обниматься, как близкие знакомые! Понимаете, там другая жизнь!»

Елена Шкляева (Мамлена) и волонтеры "Русского мира" за погрузкой гуманитарной помощи в зону СВО. Пермь
В погрузке машины семье Шкляевых помогают молодые люди, живущие по соседству
Фото: Максим Анфалов © URA.RU

А чтобы вернуть жизнь себе самой, Елена пишет сказки. Давно этим увлекается. Еще в 2017-м написала историю про собаку — немецкого дога и его хозяина. Но и сейчас, в перерывах между сбором гуманитарных грузов на фронт, солдатская мать черпает силы в творчестве. Недавно она сочинила сказку «Про коровку Марфушечку и божью коровку Душечку». Совсем скоро книжка уйдет в печать.

Так выглядит обложка будущей книжки для детей, которую написала Елена
Иллюстрация предоставлена Еленой Шкляевой

«Мне захотелось придумать такую сказку, которая была бы интересна не только детям, но и родителям, — говорит Елена. — Чтобы она была красочной, с красивыми иллюстрациями. Это сказка о двух подружках, двух разных коровках. Там есть и другие персонажи: поросенок петушок и другие. Книжки я полностью выпускаю за свой счет. От издательства мне придет 500 экземпляров. Какую-то часть передадим детям Донбасса — в школы и детсады. Еще часть пойдет на продажу. А на вырученные деньги будет закуплена помощь для участников спецоперации».

Поддержку и социальное сопровождение семье Шкляевых оказывает пермское региональное отделение фонда «Защитники Отечества».

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Коренная пермячка Елена Шкляева воспитала троих детей: дочь Ирину и двух сыновей — старшего Ивана и младшего Артема. Иван с мая 2022 года участвовал в спецоперации, а в 2023 году погиб на боевом задании. После потери сына Елена посвятила свою жизнь оказанию помощи бойцам и гражданскому населению в зоне СВО. Женщина сама собирает и лично отвозит груз на передовую. За доброту, отзывчивость и открытое сердце бойцы дали ей позывной «мамЛена». Корреспондент URA.RU встретился с Еленой в преддверии Дня матери. «Я — военный пенсионер, — рассказывает Елена. — 20 лет отслужила в ГУФСИН РФ по Пермскому краю. Несла службу в женской колонии №32. В 2011 году ушла на заслуженный отдых в звании «капитан». Семья Шкляевых — Елена, ее муж Алексей и сын Артем — живет в небольшом частном доме на улице Новосельской в Кировском районе Перми. Одну из маленьких комнат Шкляевы временно приспособили под склад для сбора помощи фронту. 23 ноября пермячка вместе с семьей и знакомыми готовит очередную машину к отправке в зону СВО. «Заниматься отправкой гуманитарки помощи на фронт я начала еще до гибели сына. Но тогда это было „точечно“ — мы помогали „БАРСу-13“, где служил Ваня, а сейчас помогаем и мирным жителям и госпиталям в Донбассе. У нас межрегиональная организация „Русский мир“, а здесь, в Перми, мы с мужем являемся ее координаторами. Почему мы решили этим заниматься? Потому что этим должен был заниматься Иван, именно на него хотели возложить руководство. После гибели Вани мы как-то быстро объединились, перестроились, и я поняла, что моя жизнь уже не будет прежней», — рассказывает Елена. Иван совсем немного не дожил до своего 27-летия. Как и мама, он служил в ГУФСИН, был конвоиром. О том, что Иван решил отправиться на спецоперацию, Елена не знала. В один из дней сын отправил ей сообщение: «Мама, какое-то время я не смогу тебе звонить, нашел себе работу по сопровождению грузов». Но сердце матери екнуло. «Мы с мужем быстренько «навели справки», знакомых-то у меня много, — вспоминает Шкляева. — Оказалось, что да, он там. Я говорю: «Вань, ведь я же знаю, что ты там. Лучше бы ты мне сказал сразу, чем вот так вот мне переживать, когда такая неизвестность». На СВО Иван попал в подразделение «БАРС-13» и взял позывной «Кот». Сначала он был пулеметчиком. В основном, прикрывал отход штурмовиков. Потом участвовал в подготовке засады под Кременной. В феврале 2023 года к Ивану присоединился отец. Алексей не находил себе места с того момента, как сын отправился на передовую. Шкляев-старший приходил в военкомат еще до начала мобилизации, но тогда ему отказали — не подошел по возрасту, говорит Елена. «Он в прошлом у меня тоже военный, прошел первую чеченскую кампанию, был командиром танка. Служил в ГУФСИН и в полиции, имеет звание „майор“. Они с Иваном служили в одном подразделении до самого конца. Алексей знал, как сын погиб, сам привез его тело домой. 8 июня мы Ваню похоронили в почетном квартале на Северном кладбище», — сквозь слезы говорит Елена. Иван погиб в Бахмуте во время боевого задания. Вместе с лучшим другом они поехали выставлять минометные точки и попали под артобстрел. Смерть была мгновенной, рассказали впоследствии родителям сослуживцы пермяка. За участие в СВО Иван имеет множество наград, два орденами Мужества (одним — посмертно), медаль «За отвагу» от ДНР. Ее отцу погибшего вручал первый зампред Совета министров ДНР, депутат Госдумы Александр Бородай. Елена лично координирует сбор, погрузку и отправку помощи до места. Небольшой автобус, припаркованный у дома Шкляевых, был загружен за считанные минуты: провизия, вещи, медикаменты, масксети и противогазы — это лишь часть помощи. По другим адресам волонтеры соберут подготовленные к отправке сублимированную еду и генераторы. Позывной «мамЛена», это отголоски прошлого, говорит пермячка: « Когда сын Иван был маленьким, они с соседскими ребятами забегали к нам в дом и сын кричал с порога: „Мам, мам!“ а его ребята подхватывали: Мам Лена, Мам Лена, дайте нам это. Потом, когда уже повзрослее стали, там и обращались ко мне. Вот так эта фраза и стала моим официальным позывным». «Это просто моя боевая задача, которую я выполняю, — рассказывает о своей миссии Елена. — Когда я вижу парней, то, как они улыбаются, радуются этому, что мы привозим, это не передать словами. Мы же возим адресно, в том числе, нашим землякам. В последней поездке мы были в Рубежном. Там практически нет жилых домов, нет людей. И вот, случайно, на пятачке возле автовокзала мы встретили парней из Соликамска и Кунгура. Они там строят этот город. Мы давай обниматься, как близкие знакомые! Понимаете, там другая жизнь!» А чтобы вернуть жизнь себе самой, Елена пишет сказки. Давно этим увлекается. Еще в 2017-м написала историю про собаку — немецкого дога и его хозяина. Но и сейчас, в перерывах между сбором гуманитарных грузов на фронт, солдатская мать черпает силы в творчестве. Недавно она сочинила сказку «Про коровку Марфушечку и божью коровку Душечку». Совсем скоро книжка уйдет в печать. «Мне захотелось придумать такую сказку, которая была бы интересна не только детям, но и родителям, — говорит Елена. — Чтобы она была красочной, с красивыми иллюстрациями. Это сказка о двух подружках, двух разных коровках. Там есть и другие персонажи: поросенок петушок и другие. Книжки я полностью выпускаю за свой счет. От издательства мне придет 500 экземпляров. Какую-то часть передадим детям Донбасса — в школы и детсады. Еще часть пойдет на продажу. А на вырученные деньги будет закуплена помощь для участников спецоперации». Поддержку и социальное сопровождение семье Шкляевых оказывает пермское региональное отделение фонда «Защитники Отечества».
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