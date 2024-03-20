Уволенный из пермского театра режиссер возвращается на СВО после ранения

Экс-худрук Чайковского драмтеатра Борисов отправляется на спецоперацию
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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
Александр Борисов второй раз собирается на СВО (архивное фото) Фото:

Бывший художественный руководитель Чайковского театра драмы и комедии (Пермский край) Александр Борисов отправляется на спецоперацию. Режиссер, которого ранее со скандалом уволили из театра едет на фронт второй раз, после окончания отпуска по ранению. Об этом он рассказал в соцсетях.

«Скоро закончится отпуск по ранению, и я возвращаюсь на фронт», — написал он в соцсети «ВКонтакте». Он также обратился с просьбой о помощи в приобретении обмундирования: «Нам необходим антидроновый рюкзак. Война становится все более технологичной, такой рюкзак может спасти много жизней наших парней».

Ранее URA.RU рассказывало, что в конце апреля 2023 года Чайковский театр драмы отменил премьеру спектакля Борисова «Смерти нет» о Великой отечественной войне и современной ситуации на Украине. В его основу легли рассказы Дмитрия Стешина и произведения Захара Прилепина. Самого режиссера уволили. Он обвинил актеров в саботаже, так как они выступают против СВО, но артисты же заявили, что отказались работать с Борисовым «после резких и нелицеприятных высказываний» в их адрес. Позже Борисов поставил свой спектакль в тульском ТЮЗе, а затем подписал контракт с Минобороны и отправился на спецоперацию.

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Бывший художественный руководитель Чайковского театра драмы и комедии (Пермский край) Александр Борисов отправляется на спецоперацию. Режиссер, которого ранее со скандалом уволили из театра едет на фронт второй раз, после окончания отпуска по ранению. Об этом он рассказал в соцсетях. «Скоро закончится отпуск по ранению, и я возвращаюсь на фронт», — написал он в соцсети «ВКонтакте». Он также обратился с просьбой о помощи в приобретении обмундирования: «Нам необходим антидроновый рюкзак. Война становится все более технологичной, такой рюкзак может спасти много жизней наших парней». Ранее URA.RU рассказывало, что в конце апреля 2023 года Чайковский театр драмы отменил премьеру спектакля Борисова «Смерти нет» о Великой отечественной войне и современной ситуации на Украине. В его основу легли рассказы Дмитрия Стешина и произведения Захара Прилепина. Самого режиссера уволили. Он обвинил актеров в саботаже, так как они выступают против СВО, но артисты же заявили, что отказались работать с Борисовым «после резких и нелицеприятных высказываний» в их адрес. Позже Борисов поставил свой спектакль в тульском ТЮЗе, а затем подписал контракт с Минобороны и отправился на спецоперацию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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