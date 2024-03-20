Уволенный из пермского театра режиссер возвращается на СВО после ранения

Экс-худрук Чайковского драмтеатра Борисов отправляется на спецоперацию

20 марта 2024 в 16:40 Размер текста - 17 +

Александр Борисов второй раз собирается на СВО (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бывший художественный руководитель Чайковского театра драмы и комедии (Пермский край) Александр Борисов отправляется на спецоперацию. Режиссер, которого ранее со скандалом уволили из театра едет на фронт второй раз, после окончания отпуска по ранению. Об этом он рассказал в соцсетях. «Скоро закончится отпуск по ранению, и я возвращаюсь на фронт», — написал он в соцсети «ВКонтакте». Он также обратился с просьбой о помощи в приобретении обмундирования: «Нам необходим антидроновый рюкзак. Война становится все более технологичной, такой рюкзак может спасти много жизней наших парней». Ранее URA.RU рассказывало, что в конце апреля 2023 года Чайковский театр драмы отменил премьеру спектакля Борисова «Смерти нет» о Великой отечественной войне и современной ситуации на Украине. В его основу легли рассказы Дмитрия Стешина и произведения Захара Прилепина. Самого режиссера уволили. Он обвинил актеров в саботаже, так как они выступают против СВО, но артисты же заявили, что отказались работать с Борисовым «после резких и нелицеприятных высказываний» в их адрес. Позже Борисов поставил свой спектакль в тульском ТЮЗе, а затем подписал контракт с Минобороны и отправился на спецоперацию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший художественный руководитель Чайковского театра драмы и комедии (Пермский край) Александр Борисов отправляется на спецоперацию. Режиссер, которого ранее со скандалом уволили из театра едет на фронт второй раз, после окончания отпуска по ранению. Об этом он рассказал в соцсетях. «Скоро закончится отпуск по ранению, и я возвращаюсь на фронт», — написал он в соцсети «ВКонтакте». Он также обратился с просьбой о помощи в приобретении обмундирования: «Нам необходим антидроновый рюкзак. Война становится все более технологичной, такой рюкзак может спасти много жизней наших парней». Ранее URA.RU рассказывало, что в конце апреля 2023 года Чайковский театр драмы отменил премьеру спектакля Борисова «Смерти нет» о Великой отечественной войне и современной ситуации на Украине. В его основу легли рассказы Дмитрия Стешина и произведения Захара Прилепина. Самого режиссера уволили. Он обвинил актеров в саботаже, так как они выступают против СВО, но артисты же заявили, что отказались работать с Борисовым «после резких и нелицеприятных высказываний» в их адрес. Позже Борисов поставил свой спектакль в тульском ТЮЗе, а затем подписал контракт с Минобороны и отправился на спецоперацию.