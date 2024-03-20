Минута молчания в память Уткина пройдет перед матчем Россия-Сербия

20 марта 2024 в 17:00 Размер текста - 17 +

Минута молчания в память об Уткине пройдет 21 марта Фото: Белкин Алексей/Бизнес Online/ТАСС В память об умершем российском журналисте, футбольном комментаторе и блогере Василии Уткине пройдет минута памяти перед матчем Россия-Сербия. Он скончался в возрасте 52 лет. Новость по теме В возрасте 52 лет умер спортивный журналист Уткин: чем запомнился голос российского спорта «Минута молчания в память о Василии Уткине будет объявлена перед матчем между Россией и Сербией», — передает РИА Новости. Она пройдет 21 марта. Спортивный комментатор страдал ожирением, его вес достигал 215 килограмм. Он многократно сидел на диете. Также мужчина страдал серьезным заболеванием сердечно-сосудистой системы. По предварительным данным, Уткин скончался от тромбоэмболии легочной артерии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В память об умершем российском журналисте, футбольном комментаторе и блогере Василии Уткине пройдет минута памяти перед матчем Россия-Сербия. Он скончался в возрасте 52 лет. «Минута молчания в память о Василии Уткине будет объявлена перед матчем между Россией и Сербией», — передает РИА Новости. Она пройдет 21 марта. Спортивный комментатор страдал ожирением, его вес достигал 215 килограмм. Он многократно сидел на диете. Также мужчина страдал серьезным заболеванием сердечно-сосудистой системы. По предварительным данным, Уткин скончался от тромбоэмболии легочной артерии.