Минута молчания в память Уткина пройдет перед матчем Россия-Сербия

Минута молчания в память об Уткине пройдет 21 марта
В память об умершем российском журналисте, футбольном комментаторе и блогере Василии Уткине пройдет минута памяти перед матчем Россия-Сербия. Он скончался в возрасте 52 лет.
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«Минута молчания в память о Василии Уткине будет объявлена перед матчем между Россией и Сербией», — передает РИА Новости. Она пройдет 21 марта.
Спортивный комментатор страдал ожирением, его вес достигал 215 килограмм. Он многократно сидел на диете. Также мужчина страдал серьезным заболеванием сердечно-сосудистой системы. По предварительным данным, Уткин скончался от тромбоэмболии легочной артерии.
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