Минута молчания в память Уткина пройдет перед матчем Россия-Сербия

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Минута молчания в память об Уткине пройдет 21 марта Фото:

В память об умершем российском журналисте, футбольном комментаторе и блогере Василии Уткине пройдет минута памяти перед матчем Россия-Сербия. Он скончался в возрасте 52 лет.

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«Минута молчания в память о Василии Уткине будет объявлена перед матчем между Россией и Сербией», — передает РИА Новости. Она пройдет 21 марта.

Спортивный комментатор страдал ожирением, его вес достигал 215 килограмм. Он многократно сидел на диете. Также мужчина страдал серьезным заболеванием сердечно-сосудистой системы. По предварительным данным, Уткин скончался от тромбоэмболии легочной артерии.

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В память об умершем российском журналисте, футбольном комментаторе и блогере Василии Уткине пройдет минута памяти перед матчем Россия-Сербия. Он скончался в возрасте 52 лет. «Минута молчания в память о Василии Уткине будет объявлена перед матчем между Россией и Сербией», — передает РИА Новости. Она пройдет 21 марта. Спортивный комментатор страдал ожирением, его вес достигал 215 килограмм. Он многократно сидел на диете. Также мужчина страдал серьезным заболеванием сердечно-сосудистой системы. По предварительным данным, Уткин скончался от тромбоэмболии легочной артерии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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