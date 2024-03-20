В возрасте 52 лет умер спортивный журналист Уткин: чем запомнился голос российского спорта

Умер спортивный комментатор и журналист Василий Уткин
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Василий Уткин запомнился своим необычным стилем комментирования футбольных матчей Фото:

Спортивный комментатор Василий Уткин был экстренно госпитализирован 19 марта, но спасти жизнь известного журналиста не удалось. По предварительным данным, причиной смерти стала закупорка артерий в легких. URA.RU в своем материале собрало яркие моменты биографии Василия Уткина.

Когда к Уткину пришла известность

Василий Уткин стал известным в середине 1990-х годов благодаря своей работе в телекомпании НТВ. В то время он вел увлекательную программу под названием «Футбольный клуб», которая стала популярной среди футбольных фанатов.

Своими яркими комментариями и необычным стилем Василий Уткин привлек внимание зрителей и стал одним из самых узнаваемых лиц в мире спортивной журналистики. Ведя программу «Футбольный клуб», Уткин разоблачал скандалы и интриги в футбольной среде, а также делал прогнозы и анализировал игры и события, происходящие в мире футбола.

Стиль комментирования

Впоследствии Василий Уткин стал комментировать футбольные матчи на каналах «НТВ-Плюс», где его выразительный голос и яркая манера подачи информации продолжали привлекать внимание зрителей. Своими комментариями он умел создавать атмосферу напряженности и эмоций, заставляя зрителей сопереживать и вживаться в игру.

Благодаря своему профессионализму и страсти к футболу, Василий Уткин стал образцом и авторитетом в мире спортивной журналистики. Его непредсказуемые высказывания и замечательное чувство юмора делают его выдающейся фигурой в спортивном медиа-мире. Независимо от того, комментирует ли он драматический матч или делает аналитические выводы о состоянии футбольного клуба, Василий Уткин всегда добавлял новую изюминку и оригинальность в спортивную трансляцию.

Освещение знаковых спортивных событий

Среди многочисленных достижений Василия Уткина стоит особо отметить его комментирование четырех финалов Лиги чемпионов, которые проходили в 2000, 2001, 2004 и 2011 годах. Финалы этого престижного клубного турнира всегда являлись особым событием для футбольных фанатов. В течение нескольких лет он комментировал матчи чемпионатов мира и Европы по футболу, включая турниры 2000, 2002, 2004, 2006 и 2008 годов. Его голос звучал на финалах Евро-2000 и 2008.

В составе бригад НТВ и «НТВ-Плюс» Василий Уткин отправлялся на Олимпийские игры по всему миру. В числе мест, где он комментировал олимпийские соревнования, были Атланта (1996), Нагано (1998), Афины (2004), Турин (2006), Пекин (2008) и Лондон (2012).

В 2004 и 2005 годах Уткин был лауреатом премии «ТЭФИ»

В золотую эпоху своей карьеры Василий Уткин удостоился признания и восхищения своих коллег и зрителей, получив престижную премию ТЭФИ. В 2004 и 2005 годах он становился лауреатом в номинации «Лучший спортивный комментатор».

Премия ТЭФИ является одной из самых авторитетных и престижных наград в области телевизионного и радиовещания в России. Тем самым, получение премии ТЭФИ в номинации «Лучший спортивный комментатор» свидетельствует о высокой оценке и признании Василия Уткина со стороны экспертов и зрителей.

Первый интерактив на футбольном ТВ

В 1994 и 1995 годах Василий Уткин в эфире передачи «Футбольный клуб» организовал первое интерактивное шоу на спортивном ТВ России. Оно предоставляло болельщикам возможность активно участвовать в обсуждении и анализе самых важных футбольных событий.

Одним из запоминающихся моментов программы был конкурс «Девятка». В рамках этого конкурса отбирались самые красивые голы российского футбола, а лучший определялся голосованием зрителей. Финалисты конкурса приглашались на съемки новогоднего выпуска программы, который всегда был особенным и праздничным.

В студии Василий Уткин вместе с коллегой Дмитрием Федоровым и зрителями в напряжении ожидали объявления обладателя главного приза конкурса «Девятка» — автомобиля ВАЗ-2109, в народе известного просто как «девятка». Уткин в роли ведущего этой программы сумел подарить зрителям не только интересный и доступный комментарий к футбольным матчам, но и создать уникальный телевизионный формат.

Голос российской версии серии игр FIFA

Футбольный симулятор FIFA — это игра, которую знают и любят множество игроков по всему миру. И для поклонников этой игры, особенно тех, кто играл в старые версии, голос Василия Уткина оставил незабываемое впечатление. Комментатор активно участвовал в работе над российской локализацией игры. Журналист комментировал FIFA, начиная с FIFA 07 и до FIFA 12. В FIFA 13 он стал звучать в версиях игры для PSP и PlayStation 2. Его голос отличался узнаваемостью и стал неотъемлемой частью игровой атмосферы футбольного симулятора.

Знаменитые цитаты журналиста

  • «Мяч пролетел в считанных километрах от ворот»;
  • «До начала матча пять минут, счет по-прежнему 0:0»;
  • «Может быть, тут одна проблема у англичан, все-таки Англия — она одна, а тут сразу и Тринидад, и Тобаго, вдвоем на одного. Может быть, даже не совсем честно»;
  • «А чего же вы здесь хотели-то? Ну да, была попытка угадать, что сейчас будет пас и перехватить мяч. А у меня однажды была попытка поздравить девушку с 8 марта. И ничего — попал в обезьянник. Чего не случится в жизни взрослого мужчины»;
  • «На поле выйдет Хурадо. Будет похурадостнее»;
  • «Я футболом не интересуюсь» (цитата из фильма «День выборов»);
  • «Не все столько времени в браке проводят, сколько провели вместе на поле Акинфеев, Березуцкий и Игнашевич»;
  • «Игнашевич, конечно, человек незлопамятный. В крайнем случае, отомстит и забудет»;
  • «Если вы смотрите этот матч с девушкой, и ей не нравится — бросайте ее!»;
  • «Пауза на водопой. Думаю, она связана с тем, что пауза в игре возникла. И судья решил: «А не выпить ли нам, друзья?»;
  • «Говорят, что у Руслана Ротаня проблемы с режимом, хотя я, конечно, свечку не держал и на разливе не сидел»;
  • «Играйте в футбол».

Последние часы жизни Уткина

Василий Уткин в последние три дня страдал сильной одышкой из-за своего лишнего веса в 240 килограммов. Он обратился за помощью к врачам скорой помощи, которые диагностировали у него тромбоэмболию легочной артерии и вкололи антикоагулянт. Однако его состояние продолжало ухудшаться, и его доставили в больницу, где его подключили к искусственной вентиляции легких. Состояние Уткина также осложняла гипертоническая болезнь, морбидное ожирение и пароксизмальная форма фибрилляции предсердий.

Причина смерти

По предварительным данным, Василий Уткин скончался от тромбоэмболии легочной артерии. Отмечается, что журналист страдал от серьезного заболевания сердечно-сосудистой системы — атеросклероз был диагностирован в октябре 2023 года.

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Спортивный комментатор Василий Уткин был экстренно госпитализирован 19 марта, но спасти жизнь известного журналиста не удалось. По предварительным данным, причиной смерти стала закупорка артерий в легких. URA.RU в своем материале собрало яркие моменты биографии Василия Уткина. Василий Уткин стал известным в середине 1990-х годов благодаря своей работе в телекомпании НТВ. В то время он вел увлекательную программу под названием «Футбольный клуб», которая стала популярной среди футбольных фанатов. Своими яркими комментариями и необычным стилем Василий Уткин привлек внимание зрителей и стал одним из самых узнаваемых лиц в мире спортивной журналистики. Ведя программу «Футбольный клуб», Уткин разоблачал скандалы и интриги в футбольной среде, а также делал прогнозы и анализировал игры и события, происходящие в мире футбола. Впоследствии Василий Уткин стал комментировать футбольные матчи на каналах «НТВ-Плюс», где его выразительный голос и яркая манера подачи информации продолжали привлекать внимание зрителей. Своими комментариями он умел создавать атмосферу напряженности и эмоций, заставляя зрителей сопереживать и вживаться в игру. Благодаря своему профессионализму и страсти к футболу, Василий Уткин стал образцом и авторитетом в мире спортивной журналистики. Его непредсказуемые высказывания и замечательное чувство юмора делают его выдающейся фигурой в спортивном медиа-мире. Независимо от того, комментирует ли он драматический матч или делает аналитические выводы о состоянии футбольного клуба, Василий Уткин всегда добавлял новую изюминку и оригинальность в спортивную трансляцию. Среди многочисленных достижений Василия Уткина стоит особо отметить его комментирование четырех финалов Лиги чемпионов, которые проходили в 2000, 2001, 2004 и 2011 годах. Финалы этого престижного клубного турнира всегда являлись особым событием для футбольных фанатов. В течение нескольких лет он комментировал матчи чемпионатов мира и Европы по футболу, включая турниры 2000, 2002, 2004, 2006 и 2008 годов. Его голос звучал на финалах Евро-2000 и 2008. В составе бригад НТВ и «НТВ-Плюс» Василий Уткин отправлялся на Олимпийские игры по всему миру. В числе мест, где он комментировал олимпийские соревнования, были Атланта (1996), Нагано (1998), Афины (2004), Турин (2006), Пекин (2008) и Лондон (2012). В золотую эпоху своей карьеры Василий Уткин удостоился признания и восхищения своих коллег и зрителей, получив престижную премию ТЭФИ. В 2004 и 2005 годах он становился лауреатом в номинации «Лучший спортивный комментатор». Премия ТЭФИ является одной из самых авторитетных и престижных наград в области телевизионного и радиовещания в России. Тем самым, получение премии ТЭФИ в номинации «Лучший спортивный комментатор» свидетельствует о высокой оценке и признании Василия Уткина со стороны экспертов и зрителей. В 1994 и 1995 годах Василий Уткин в эфире передачи «Футбольный клуб» организовал первое интерактивное шоу на спортивном ТВ России. Оно предоставляло болельщикам возможность активно участвовать в обсуждении и анализе самых важных футбольных событий. Одним из запоминающихся моментов программы был конкурс «Девятка». В рамках этого конкурса отбирались самые красивые голы российского футбола, а лучший определялся голосованием зрителей. Финалисты конкурса приглашались на съемки новогоднего выпуска программы, который всегда был особенным и праздничным. В студии Василий Уткин вместе с коллегой Дмитрием Федоровым и зрителями в напряжении ожидали объявления обладателя главного приза конкурса «Девятка» — автомобиля ВАЗ-2109, в народе известного просто как «девятка». Уткин в роли ведущего этой программы сумел подарить зрителям не только интересный и доступный комментарий к футбольным матчам, но и создать уникальный телевизионный формат. Футбольный симулятор FIFA — это игра, которую знают и любят множество игроков по всему миру. И для поклонников этой игры, особенно тех, кто играл в старые версии, голос Василия Уткина оставил незабываемое впечатление. Комментатор активно участвовал в работе над российской локализацией игры. Журналист комментировал FIFA, начиная с FIFA 07 и до FIFA 12. В FIFA 13 он стал звучать в версиях игры для PSP и PlayStation 2. Его голос отличался узнаваемостью и стал неотъемлемой частью игровой атмосферы футбольного симулятора. Василий Уткин в последние три дня страдал сильной одышкой из-за своего лишнего веса в 240 килограммов. Он обратился за помощью к врачам скорой помощи, которые диагностировали у него тромбоэмболию легочной артерии и вкололи антикоагулянт. Однако его состояние продолжало ухудшаться, и его доставили в больницу, где его подключили к искусственной вентиляции легких. Состояние Уткина также осложняла гипертоническая болезнь, морбидное ожирение и пароксизмальная форма фибрилляции предсердий. По предварительным данным, Василий Уткин скончался от тромбоэмболии легочной артерии. Отмечается, что журналист страдал от серьезного заболевания сердечно-сосудистой системы — атеросклероз был диагностирован в октябре 2023 года.
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