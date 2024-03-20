В Тюмени планируют оборудовать полосы для автобусов на Московском тракте

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Выделенная полоса для автобусов. Тюмень, проезжая часть, выделенная полоса
Ранее жители просили обустроить отдельную полосу для автобусов на Московском тракте Фото:
новость из сюжета
Общественный транспорт в Тюмени

В Тюмени планируют выделить полосы для общественного транспорта на Московском тракте. Об этом сообщили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта города.

«Этот вопрос находится в проработке. Решение об организации выделенных полос будет принято после оценки эффективности», — рассказали в департаменте.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени с 27 апреля начнут работу дачные автобусные маршруты. Сейчас формируется техзадание для перевозчиков.

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В Тюмени планируют выделить полосы для общественного транспорта на Московском тракте. Об этом сообщили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта города. «Этот вопрос находится в проработке. Решение об организации выделенных полос будет принято после оценки эффективности», — рассказали в департаменте. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени с 27 апреля начнут работу дачные автобусные маршруты. Сейчас формируется техзадание для перевозчиков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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