В Тюмени планируют оборудовать полосы для автобусов на Московском тракте

Ранее жители просили обустроить отдельную полосу для автобусов на Московском тракте
новость из сюжетаОбщественный транспорт в Тюмени
В Тюмени планируют выделить полосы для общественного транспорта на Московском тракте. Об этом сообщили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта города.
«Этот вопрос находится в проработке. Решение об организации выделенных полос будет принято после оценки эффективности», — рассказали в департаменте.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени с 27 апреля начнут работу дачные автобусные маршруты. Сейчас формируется техзадание для перевозчиков.
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