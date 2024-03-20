В Тюмени планируют оборудовать полосы для автобусов на Московском тракте

20 марта 2024 в 19:55 Размер текста - 17 +

Ранее жители просили обустроить отдельную полосу для автобусов на Московском тракте Фото: Николай Бастриков © URA.RU новость из сюжета Общественный транспорт в Тюмени В Тюмени планируют выделить полосы для общественного транспорта на Московском тракте. Об этом сообщили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта города. «Этот вопрос находится в проработке. Решение об организации выделенных полос будет принято после оценки эффективности», — рассказали в департаменте. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени с 27 апреля начнут работу дачные автобусные маршруты. Сейчас формируется техзадание для перевозчиков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени планируют выделить полосы для общественного транспорта на Московском тракте. Об этом сообщили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта города. «Этот вопрос находится в проработке. Решение об организации выделенных полос будет принято после оценки эффективности», — рассказали в департаменте. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени с 27 апреля начнут работу дачные автобусные маршруты. Сейчас формируется техзадание для перевозчиков.