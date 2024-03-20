В Перми на месте стадиона «Трудовые резервы» построят дом спорта

20 марта 2024 в 17:27 Размер текста - 17 +

В доме спорта будут залы для разных видов Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Перми реконструируют стадион «Трудовые резервы». На его месте планируют построить многозальный дом спорта с футбольным полем и беговыми дорожками. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Пермского края. «Вместо старого, не отвечающего современным требованиям объекта „Трудовые резервы“, который сейчас используется всего на 30%, планируется создать полноценное спортивное ядро территории круглогодичного использования. При этом увеличится площадь для занятий спортом», — сообщили в пресс-службе губернатора Пермского края со ссылкой на застройщика «СНова», который является правообладателем участка. Уточняется, что на новом спортивном комплексе появится полноразмерное футбольное поле. Зимой его будут заливать льдом для катания на коньках. Кроме этого сделают спортивные площадки общего функционального назначения. Также появится беговая дорожка. Ее длина составила одну тысячу метров. Дорожка будет выходить за пределы спорткомплекса на улицу Сада соловьев. В разработке проекта прияло участие министерство спорта Пермского края. Планируется, что в спорткомплексе смогут вести тренировочный процесс спортивные федерации. Застройщик «СНова» отметил, что реконструкция стадиона может начаться в 2024 году. Также в микрорайоне Городские горки планируют построить детский сад, новую улично-дорожную сеть, создать новые коммуникации, благоустроить прилегающую территорию. Это сделают с помощью механизма комплексного развития территорий. В рамках этого же механизма рядом со стадионом «Трудовые резервы» построят жилые дома. Работы хотят начать в 2024 году. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми реконструируют стадион «Трудовые резервы». На его месте планируют построить многозальный дом спорта с футбольным полем и беговыми дорожками. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Пермского края. «Вместо старого, не отвечающего современным требованиям объекта „Трудовые резервы“, который сейчас используется всего на 30%, планируется создать полноценное спортивное ядро территории круглогодичного использования. При этом увеличится площадь для занятий спортом», — сообщили в пресс-службе губернатора Пермского края со ссылкой на застройщика «СНова», который является правообладателем участка. Уточняется, что на новом спортивном комплексе появится полноразмерное футбольное поле. Зимой его будут заливать льдом для катания на коньках. Кроме этого сделают спортивные площадки общего функционального назначения. Также появится беговая дорожка. Ее длина составила одну тысячу метров. Дорожка будет выходить за пределы спорткомплекса на улицу Сада соловьев. В разработке проекта прияло участие министерство спорта Пермского края. Планируется, что в спорткомплексе смогут вести тренировочный процесс спортивные федерации. Застройщик «СНова» отметил, что реконструкция стадиона может начаться в 2024 году. Также в микрорайоне Городские горки планируют построить детский сад, новую улично-дорожную сеть, создать новые коммуникации, благоустроить прилегающую территорию. Это сделают с помощью механизма комплексного развития территорий. В рамках этого же механизма рядом со стадионом «Трудовые резервы» построят жилые дома. Работы хотят начать в 2024 году.