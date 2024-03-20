Современный микрорайон из двух 6-этажных и двух 19-этажных монолитно-каркасных домов построят до 2026 года Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинске 20 марта началось строительство нового жилого комплекса по проекту о комплексном развитии территории. Микрорайон возводят на Труда рядом с Зоопарком и Ледовой ареной «Уральская молния», сообщили в пресс-службе мэрии Челябинска.

«На месте гаражей, ларьков и аттракционов до конца 2026 года появится современный микрорайон из двух 6-этажных и двух 19-этажных монолитно-каркасных домов. Во дворах обустроят детские площадки и объекты благоустройства, а на крышах 6-этажных домов запланировано создание прогулочных зон для жильцов», — сообщили в пресс-службе.

Также в комплексе предусмотрена подземная автостоянка на 254 машиноместа с зарядками для электромобилей. Кроме того, застройщик благоустроит бульвар и пешеходную зону, находящиеся на муниципальной земле.

Как отметила начальник управления по архитектурно-градостроительному проектированию Ольга Никитина, проект очень важен для города. В данном случае сами инвесторы понимают, что они свой конечный продукт не огородят забором и не создадут еще одну закрытую территорию. Застройщики осознают значимость этого места, улицы Труда, и важность того, как горожане всегда привыкли ходить в зоопарк, в парк Гагарина или в бор.

Ранее мэрия Челябинска подписала договор о комплексном развитии территории с компанией EXE, дочерней фирмой застройщика АПРИ «Флай Плэнинг». Новый микрорайон буду строить в две очереди. До конца 2026 года возведут четыре высотных дома: два 19-этажных и два шестиэтажных. Квартиры будут строить комфорт-класса, с террасами и панорамным остеклением, при этом крыши в домах будут эксплуатируемыми.

В Челябинске 20 марта началось строительство нового жилого комплекса по проекту о комплексном развитии территории Фото: a href=«https://cheladmin.ru/» target=«_blank»><сайт мэрии Челябинска

Микрорайон возводят на Труда рядом с Зоопарком и Ледовой ареной «Уральская молния» сайт мэрии Челябинска Фото:

Возле челябинского зоопарка до конца 2026 года появится современный микрорайон из двух 6-этажных и двух 19-этажных монолитно-каркасных домов

Во дворах обустроят детские площадки и объекты благоустройства, а на крышах 6-этажных домов запланировано создание прогулочных зон для жильцов сайт мэрии Челябинска Фото: