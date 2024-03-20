В Челябинске начали строить новый ЖК возле зоопарка. Фото

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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, кран, строительство, стройка
Современный микрорайон из двух 6-этажных и двух 19-этажных монолитно-каркасных домов построят до 2026 года Фото:

В Челябинске 20 марта началось строительство нового жилого комплекса по проекту о комплексном развитии территории. Микрорайон возводят на Труда рядом с Зоопарком и Ледовой ареной «Уральская молния», сообщили в пресс-службе мэрии Челябинска.

«На месте гаражей, ларьков и аттракционов до конца 2026 года появится современный микрорайон из двух 6-этажных и двух 19-этажных монолитно-каркасных домов. Во дворах обустроят детские площадки и объекты благоустройства, а на крышах 6-этажных домов запланировано создание прогулочных зон для жильцов», — сообщили в пресс-службе.

Также в комплексе предусмотрена подземная автостоянка на 254 машиноместа с зарядками для электромобилей. Кроме того, застройщик благоустроит бульвар и пешеходную зону, находящиеся на муниципальной земле.

Как отметила начальник управления по архитектурно-градостроительному проектированию Ольга Никитина, проект очень важен для города. В данном случае сами инвесторы понимают, что они свой конечный продукт не огородят забором и не создадут еще одну закрытую территорию. Застройщики осознают значимость этого места, улицы Труда, и важность того, как горожане всегда привыкли ходить в зоопарк, в парк Гагарина или в бор.

Ранее мэрия Челябинска подписала договор о комплексном развитии территории с компанией EXE, дочерней фирмой застройщика АПРИ «Флай Плэнинг». Новый микрорайон буду строить в две очереди. До конца 2026 года возведут четыре высотных дома: два 19-этажных и два шестиэтажных. Квартиры будут строить комфорт-класса, с террасами и панорамным остеклением, при этом крыши в домах будут эксплуатируемыми.

В Челябинске 20 марта началось строительство нового жилого комплекса по проекту о комплексном развитии территории
В Челябинске 20 марта началось строительство нового жилого комплекса по проекту о комплексном развитии территории
Фото:
Микрорайон возводят на Труда рядом с Зоопарком и Ледовой ареной «Уральская молния»
Микрорайон возводят на Труда рядом с Зоопарком и Ледовой ареной «Уральская молния»
Фото:
Возле челябинского зоопарка до конца 2026 года появится современный микрорайон из двух 6-этажных и двух 19-этажных монолитно-каркасных домов
Возле челябинского зоопарка до конца 2026 года появится современный микрорайон из двух 6-этажных и двух 19-этажных монолитно-каркасных домов
Во дворах обустроят детские площадки и объекты благоустройства, а на крышах 6-этажных домов запланировано создание прогулочных зон для жильцов
Во дворах обустроят детские площадки и объекты благоустройства, а на крышах 6-этажных домов запланировано создание прогулочных зон для жильцов
Фото:

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В Челябинске 20 марта началось строительство нового жилого комплекса по проекту о комплексном развитии территории. Микрорайон возводят на Труда рядом с Зоопарком и Ледовой ареной «Уральская молния», сообщили в пресс-службе мэрии Челябинска. «На месте гаражей, ларьков и аттракционов до конца 2026 года появится современный микрорайон из двух 6-этажных и двух 19-этажных монолитно-каркасных домов. Во дворах обустроят детские площадки и объекты благоустройства, а на крышах 6-этажных домов запланировано создание прогулочных зон для жильцов», — сообщили в пресс-службе. Также в комплексе предусмотрена подземная автостоянка на 254 машиноместа с зарядками для электромобилей. Кроме того, застройщик благоустроит бульвар и пешеходную зону, находящиеся на муниципальной земле. Как отметила начальник управления по архитектурно-градостроительному проектированию Ольга Никитина, проект очень важен для города. В данном случае сами инвесторы понимают, что они свой конечный продукт не огородят забором и не создадут еще одну закрытую территорию. Застройщики осознают значимость этого места, улицы Труда, и важность того, как горожане всегда привыкли ходить в зоопарк, в парк Гагарина или в бор. Ранее мэрия Челябинска подписала договор о комплексном развитии территории с компанией EXE, дочерней фирмой застройщика АПРИ «Флай Плэнинг». Новый микрорайон буду строить в две очереди. До конца 2026 года возведут четыре высотных дома: два 19-этажных и два шестиэтажных. Квартиры будут строить комфорт-класса, с террасами и панорамным остеклением, при этом крыши в домах будут эксплуатируемыми.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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