17 октября 2023

Мэрия Челябинска одобрила изменения в проекте нового микрорайона возле зоопарка. Фото, скрин

Мэрия Челябинска одобрила изменения в проекте нового микрорайона возле зоопарка
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Челябинск, правительство челябинской области, город челябинск, вид сверху
Мэрия одобрила изменение параметров в проекте при строительстве нового микрорайона Фото:

Власти одобрили отклонение от предельных параметров в проекте нового микрорайона в Челябинске на улице Труда рядом с зоопарком и «Уральской молнией». При строительстве объектов был разрешен минимальный отступ от южной границы застраиваемого земельного участка, сообщается на сайте мэрии.

«Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (строительство комплекса многоквартирных жилых домов со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями объектов обслуживания жилой застройки и подземной автостоянкой на 242 машино-места на земельном в многофункциональной общественно-деловой зоне с минимальным отступом от южной границы земельного участка — 0 м по ул. Труда, 187, 189 в Центральном районе города Челябинска. Инициатор проекта — Общество с ограниченной ответственностью „Специализированный застройщик МФК ‚ЕХЕ‘, — сообщили на сайте мэрии.

Согласно документации, новый микрорайон разрешили строить вблизи зоопарка. Общая площадь земельного участка под застройку составляет 11 тысяч 700 квадратных метров. На землях можно возводить многоэтажные дома. Также по проекту при строительстве объектов допускается отклонение от предельных параметров, возможен минимальный отступ от южной границы застраиваемого земельного участка.

Ранее мэрия Челябинска подписала договор о комплексном развитии территории с компанией EXE, дочерней фирмой застройщика АПРИ «Флай Плэнинг». Новый микрорайон будет построен в две очереди. До 2025 года возведут четыре высотных дома: два 19-этажных и два шестиэтажных. Квартиры будут строить комфорт-класса, с террасами и панорамным остеклением, при этом крыши в домах будут эксплуатируемыми.

Согласно проекту планируется построить два 8-этажных и два 16-этажных дома
Согласно проекту планируется построить два 8-этажных и два 16-этажных дома
Фото:
По данным кадастровой карты, общая площадь участка составляет 11 тысяч 700 квадратных метров, на землях разрешено строить жилые многоэтажные дома
По данным кадастровой карты, общая площадь участка составляет 11 тысяч 700 квадратных метров, на землях разрешено строить жилые многоэтажные дома
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Власти одобрили отклонение от предельных параметров в проекте нового микрорайона в Челябинске на улице Труда рядом с зоопарком и «Уральской молнией». При строительстве объектов был разрешен минимальный отступ от южной границы застраиваемого земельного участка, сообщается на сайте мэрии. «Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (строительство комплекса многоквартирных жилых домов со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями объектов обслуживания жилой застройки и подземной автостоянкой на 242 машино-места на земельном в многофункциональной общественно-деловой зоне с минимальным отступом от южной границы земельного участка — 0 м по ул. Труда, 187, 189 в Центральном районе города Челябинска. Инициатор проекта — Общество с ограниченной ответственностью „Специализированный застройщик МФК ‚ЕХЕ‘, — сообщили на сайте мэрии. Согласно документации, новый микрорайон разрешили строить вблизи зоопарка. Общая площадь земельного участка под застройку составляет 11 тысяч 700 квадратных метров. На землях можно возводить многоэтажные дома. Также по проекту при строительстве объектов допускается отклонение от предельных параметров, возможен минимальный отступ от южной границы застраиваемого земельного участка. Ранее мэрия Челябинска подписала договор о комплексном развитии территории с компанией EXE, дочерней фирмой застройщика АПРИ «Флай Плэнинг». Новый микрорайон будет построен в две очереди. До 2025 года возведут четыре высотных дома: два 19-этажных и два шестиэтажных. Квартиры будут строить комфорт-класса, с террасами и панорамным остеклением, при этом крыши в домах будут эксплуатируемыми.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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