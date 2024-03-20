РЖД показали обновленный проект вокзала Сургута

20 марта 2024 в 18:31 Размер текста - 17 +

Строительство железнодорожного вокзала в Сургуте возобновят во втором квартале 2024 года Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Компания «Российские железные дороги» показала, как будет выглядеть новый железнодорожный вокзал Сургута. Специалисты по просьбе правительства ХМАО и главы города Андрея Филатова внесли правки в проект, и сейчас документ проходит госэкспертизу. «Показываем, как будет выглядеть вокзал Сургута по обновленному проекту, который сейчас проходит госэкспертизу. С учетом пожеланий правительства ХМАО-Югры изменили функциональные и визуальные решения», — сообщила пресс-служба Свердловской железной дороги в telegram-канале. По новому проекту, железнодорожную станцию объединят с автовокзалом. В здании оборудуют кассы и зал ожидания для пассажиров автостанции, а на привокзальной площади — стоянки междугородних автобусов. Кассы будут располагаться на первом этаже. Второй этаж отведут под залы ожидания. На третьем этаже будет проход к промежуточной платформе. Путешественники, прибывшие в Сургут на поезде, смогут пройти к остановкам общественного транспорта, не заходя в здание вокзала. При реконструкции обновят все инженерные системы и построят безбарьерную среду для маломобильных граждан. Строительные работы возобновят во втором квартале 2024 года после одобрения проекта госэкспертизой. Ранее URA.RU писало, что строительство нового ж/д вокзала в Сургуте возобновят после паузы. Реконструкцию приостанавливали из-за внесения правок в проект. Новый проект вокзала г. Сургут telegram-канал «СвЖД новости» Фото: Новый проект ж/д вокзала в Сургуте telegram-канал «СвЖД новости» Фото: Новый проект сургутского ж/д вокзала, вид со стороны железнодорожных путей telegram-канал «СвЖД новости» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Компания «Российские железные дороги» показала, как будет выглядеть новый железнодорожный вокзал Сургута. Специалисты по просьбе правительства ХМАО и главы города Андрея Филатова внесли правки в проект, и сейчас документ проходит госэкспертизу. «Показываем, как будет выглядеть вокзал Сургута по обновленному проекту, который сейчас проходит госэкспертизу. С учетом пожеланий правительства ХМАО-Югры изменили функциональные и визуальные решения», — сообщила пресс-служба Свердловской железной дороги в telegram-канале. По новому проекту, железнодорожную станцию объединят с автовокзалом. В здании оборудуют кассы и зал ожидания для пассажиров автостанции, а на привокзальной площади — стоянки междугородних автобусов. Кассы будут располагаться на первом этаже. Второй этаж отведут под залы ожидания. На третьем этаже будет проход к промежуточной платформе. Путешественники, прибывшие в Сургут на поезде, смогут пройти к остановкам общественного транспорта, не заходя в здание вокзала. При реконструкции обновят все инженерные системы и построят безбарьерную среду для маломобильных граждан. Строительные работы возобновят во втором квартале 2024 года после одобрения проекта госэкспертизой. Ранее URA.RU писало, что строительство нового ж/д вокзала в Сургуте возобновят после паузы. Реконструкцию приостанавливали из-за внесения правок в проект.