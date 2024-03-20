РЖД показали обновленный проект вокзала Сургута

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Железнодорожный вокзал. Сургут, вокзал сургут
Строительство железнодорожного вокзала в Сургуте возобновят во втором квартале 2024 года Фото:

Компания «Российские железные дороги» показала, как будет выглядеть новый железнодорожный вокзал Сургута. Специалисты по просьбе правительства ХМАО и главы города Андрея Филатова внесли правки в проект, и сейчас документ проходит госэкспертизу.

«Показываем, как будет выглядеть вокзал Сургута по обновленному проекту, который сейчас проходит госэкспертизу. С учетом пожеланий правительства ХМАО-Югры изменили функциональные и визуальные решения», — сообщила пресс-служба Свердловской железной дороги в telegram-канале.

По новому проекту, железнодорожную станцию объединят с автовокзалом. В здании оборудуют кассы и зал ожидания для пассажиров автостанции, а на привокзальной площади — стоянки междугородних автобусов. Кассы будут располагаться на первом этаже. Второй этаж отведут под залы ожидания. На третьем этаже будет проход к промежуточной платформе. Путешественники, прибывшие в Сургут на поезде, смогут пройти к остановкам общественного транспорта, не заходя в здание вокзала. При реконструкции обновят все инженерные системы и построят безбарьерную среду для маломобильных граждан. Строительные работы возобновят во втором квартале 2024 года после одобрения проекта госэкспертизой.

Ранее URA.RU писало, что строительство нового ж/д вокзала в Сургуте возобновят после паузы. Реконструкцию приостанавливали из-за внесения правок в проект.

Новый проект вокзала г. Сургут
Новый проект вокзала г. Сургут
Фото:
Новый проект ж/д вокзала в Сургуте
Новый проект ж/д вокзала в Сургуте
Фото:
Новый проект сургутского ж/д вокзала, вид со стороны железнодорожных путей
Новый проект сургутского ж/д вокзала, вид со стороны железнодорожных путей
Фото:

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Компания «Российские железные дороги» показала, как будет выглядеть новый железнодорожный вокзал Сургута. Специалисты по просьбе правительства ХМАО и главы города Андрея Филатова внесли правки в проект, и сейчас документ проходит госэкспертизу. «Показываем, как будет выглядеть вокзал Сургута по обновленному проекту, который сейчас проходит госэкспертизу. С учетом пожеланий правительства ХМАО-Югры изменили функциональные и визуальные решения», — сообщила пресс-служба Свердловской железной дороги в telegram-канале. По новому проекту, железнодорожную станцию объединят с автовокзалом. В здании оборудуют кассы и зал ожидания для пассажиров автостанции, а на привокзальной площади — стоянки междугородних автобусов. Кассы будут располагаться на первом этаже. Второй этаж отведут под залы ожидания. На третьем этаже будет проход к промежуточной платформе. Путешественники, прибывшие в Сургут на поезде, смогут пройти к остановкам общественного транспорта, не заходя в здание вокзала. При реконструкции обновят все инженерные системы и построят безбарьерную среду для маломобильных граждан. Строительные работы возобновят во втором квартале 2024 года после одобрения проекта госэкспертизой. Ранее URA.RU писало, что строительство нового ж/д вокзала в Сургуте возобновят после паузы. Реконструкцию приостанавливали из-за внесения правок в проект.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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